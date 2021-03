La Policía disuelve un grupo de 300 jóvenes que realizaban botellón en Alicante

La Policía Local de Alicante ha disuelto en la tarde del sábado un grupo de 300 jóvenes que, tras el cierre de la hostelería, se desplazaron a la zona de La Ereta y los accesos al Castillo de Santa Bárbara para realizar botellón . Además, los agentes han intervenido en 29 fiestas en viviendas , han impuesto 107 sanciones por consumo de alcohol, no llevar mascarilla y estar en grupos y han detenido a tres personas .

Fiestas en viviendas

Durante la jornada del sábado, los agentes han disuelto 29 fiestas en viviendas . En concreto, por la tarde se han atendido 16 denuncias de particulares que alertaban de celebración de fiestas. Una de las más importantes se ha disuelto en la avenida de Dénia, con jóvenes que habían quedado por redes sociales. La Policía Local ha levantado 14 actas por incumplimiento de agrupación de personas no convivientes y desobediencia.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha vuelto a realizar un llamamiento porque " no es el momento de hacer fiestas y debemos continuar siendo responsables y tomar conciencia de la situación cumpliendo las medidas de seguridad".

"El virus sigue matando a muchas personas todos los días . No hagamos imprudencias como botellones y, aunque hay una mejora en los datos de contagios, no podemos relajarnos con las reuniones sociales ni incumplir ninguna norma", ha señalado.

Además, ha instado a los jóvenes a "no desafiar al virus" y "luchar juntos desde el compromiso individual de cada uno para que no mueran más personas de Covid, respetando al máximo las normas y sin hacer botellones en la ciudad, evitando los grupos que no están permitidos".