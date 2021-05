La Policía Municipal de Madrid ha realizado más de 450 intervenciones por aglomeraciones esta noche

Según ha indicado el alcalde las zonas más "problemáticas" fueron la Plaza del Dos de Mayo y las cercanías del Instituto Anatómico Forense y las del Wanda Metropolitano. "Estamos en pandemia y que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia. Hay que respetar las reglas de convivencia básicas en Madrid y es que no puede haber botellones y vamos a seguir persiguiéndolo. Pondremos los refuerzos que hagan falta", ha aseverado el alcalde.