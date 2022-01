Poner la vacuna de la covid-19 en el tercer trimestre protege más a la embarazada y al bebé

Entre las mujeres sin antecedentes de infección por SARS-CoV-2 que recibieron la vacuna de ARNm de Pfizer o Moderna en dos dosis, los niveles de anticuerpos en el momento del parto fueron más bajos después de la vacunación antes del embarazo o el primer trimestre y más altos después de la vacunación en el tercer trimestre; sin embargo, la diferencia no fue grande. No hubo diferencias significativas en los niveles de anticuerpos 'anti spyke' según el momento de la vacunación entre el número relativamente pequeño de mujeres que recibieron la vacuna de dosis única de Johnson and Johnson (J&J).