Por qué la obesidad por sí sola es el principal factor para ingresar en la UCI por covid

Cada kilo supone un riesgo en el futuro

La doctora Isabel Pérez Soto, médico internista miembro de SEMI, hace referencia a que "muchas personas piensan que la obesidad es solo un problema de las personas obesas, pero un día, de pronto, con una situación estresante, ganas tres kilos, o con la menopausia, ganas cuatro, o con una pandemia y confinamiento, ganas cinco kilos. Lo importante es que no es un problema de si me pongo un bikini o no, es un problema de salud. Cada kilo supone un riesgo en un futuro, a corto-medio plazo, de tener enfermedad cardiovascular, entre otras, pero también un riesgo de complicaciones si me infecto de coronavirus o por gripe, cada kilo cuenta y es un problema de todos”.