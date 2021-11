Portugal investiga varios posibles casos de variante ómicron en Lisboa

Se trata de varios individuos que han estado en el sur de África llevados a Europa recientemente. "En este momento hay casos que están siendo investigados. No se puede decir que sean casos sospechosos. Son casos que están siendo investigados", ha explicado en declaraciones a la agencia Lusa tras visitar el centro de vacunación de Santo Domingos de Rana, en Cascais.

"Hasta la fecha no se ha detectado ningún caso en Portugal. Eso no quiere decir que no estemos investigando. Las autoridades sanitarias han señalado casos importantes, que pueden ser y serán investigados con una investigación genética", ha añadido.