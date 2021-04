La dificultad de implantar la estrategia 'covid cero' en España: "Ahora la sociedad está agotada"

El virólogo Carlos Pereira y el epidemiólogo Juan Gestal consideran que este modelo sí sería efectivo en España, pero difícil de aplicar ahora mismo

Francisco Caamaño, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, ve difícil su implantación en Europa “por el peso que tiene la libertad individual”

Nueva Zelanda, 22 de marzo de 2021. Cientos de personas disfrutan de un concierto. Bailan y cantan al ritmo de la banda de rock australiana-neozelandesa Crowded House. Lo hacen sin mascarilla, sin guardar distancias de seguridad. No es el primer evento de estas características que celebran en los últimos meses. Allí la pandemia parece cosa del pasado. En los últimos siete días sólo se han detectado cinco casos. Cinco casos entre cinco millones de personas.

El éxito radica en la fórmula que han seguido las autoridades de aquel país. Nueva Zelanda optó desde el principio por un confinamiento más drástico hasta reducir a cero los casos de infección. Por eliminarlos en lugar de contenerlos. Es lo que se conoce como estrategia de control y máxima supresión de la transmisión o COVID Cero. Pero a pesar de los satisfactorios resultados alcanzados en ese país y en otros que han seguido el mismo camino, como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Australia o Vietnam, el modelo no ha cuajado en Occidente. En Europa no se ha aplicado. España no parece siquiera habérselo planteado. Pero… ¿es posible la estrategia COVID Cero en nuestro país?

"Ahora la sociedad está muy agotada"

Para el profesor de virología y epidemiología Carlos Pereira la respuesta es un sí rotundo, aunque ahora mismo no ve factible su aplicación. “Supondría decretar un confinamiento domiciliario total, de unos dos meses, para reducir al mínimo la incidencia y luego hacer un control exhaustivo de las entradas y de todos los movimientos. En noviembre, cuando lo pedíamos, podía haberse hecho. Pero ahora la sociedad está muy agotada”, explica. “Implica, además, llegar a un acuerdo político, que sí se logró al inicio de la pandemia, pero ahora es una batalla perdida para el partido que lidere la iniciativa. Eso el Gobierno lo tiene muy claro y, por eso, no se va a aplicar”, añade Pereira.

Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, considera que ha sido un error no haber instaurado este modelo en España. “No se optó por él en la primera ola, pero demostrados sus efectos debió haberse aplicado en la segunda”, explica. Habría evitado, en su opinión, mucho sufrimiento y muchas muertes. “Hay quien dice que la han utilizado en países como China porque es un país autoritario, que allí se da la orden y todo el mundo obedece. ¿Y aquí no obedece todo el mundo? Nosotros hemos estado tres meses confinados y se cumplieron las normas. Es cierto que siempre hay indisciplinados, pero eso aquí y en China”, sostiene.

El peso de la libertad individual lo dificulta en Europa

Más escéptico se muestra Francisco Caamaño, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública en la universidad santiaguesa. Él cree que sería muy complicado obtener éxito con este modelo en España. “A mí me da la sensación de que en Europa, y concretamente en los países del sur, sería de muy difícil aplicación. Hasta ahora se ha llevado a cabo en países como Singapur, Vietnam, Corea del Sur, Nueva Zelanda o incluso Australia. Estos dos últimos son territorios insulares, por lo que ya lo tienen más fácil para controlar la circulación del virus. Pero en Europa lo veo difícil, sobre todo, por el peso que tiene la libertad individual”, sostiene.

La estrategia COVID Cero implica aplicar restricciones muy duras para acorralar al virus para que su presencia sea residual y, después, actuar con contundencia en áreas geográficas concretas si se detecta algún caso. Se ha aplicado, fundamentalmente, en países asiáticos que tenían una experiencia previa en el control de otras epidemias como en SARS o el MERS. En Europa, en cambio, la presencia del virus se ha visto como algo inevitable. “La estrategia es excelente, pero requiere, por una parte, de una confianza muy importante de la población en la autoridad; dos, de un contexto de país muy autoritario; y, tres, de una visión muy social y comunitaria, de protección global de la población”, añade Caamaño.

No descarta, en cambio, su puesta en marcha en una fase posterior. “Quizá en una pandemia futura podamos aprender de lo que está pasando. Pero en este momento veo muy difícil concienciar a la población de algo así. Cuando aparece el caso se hacen confinamientos muy selectivos, en una zona concreta, en un edificio concreto, en una entidad laboral concreta… Y se identifican y se rastrean todos los casos. Pero eso pasa por trabajar incidencias acumuladas muy bajas y con un nivel de concienciación de la sociedad muy elevado porque se exige un confinamiento radical muy rápido. En Europa, concretamente en nuestro país, con nuestra forma de ver el mundo me da la sensación de que no funcionaría”, insiste.

¿Menos daño a la economía?

A la hora de legislar contra el coronavirus, los gobiernos han tenido que valorar no sólo los efectos sobre la salud de las personas, sino también las consecuencias que esas medidas tienen sobre la economía. Plantear una estrategia COVID Cero en España supondría, de inicio, cerrar de nuevo durante un tiempo la actividad económica de todos aquellos sectores que no son esenciales. Por lo tanto, paralizar sus ingresos.

Pero para el virólogo Carlos Pereira, a la larga, el perjuicio que se le haría a la economía sería menos dañino. “Sigo pensando que es mucho más perjudicial el hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no les das un horizonte a esas empresas. Estar abriendo y cerrando continuamente y con una demanda cada vez más baja porque la gente no está en la calle, implica que los comercios se vayan cerrando poco a poco y que se vaya ahogando la economía. De la otra manera, tendríamos un horizonte: dos meses a partir de los cuales empezaríamos con medidas para evitar que la curva se disparase. Controlar que la curva no se dispare con una incidencia acumulada de 25 o 50 casos es factible. Cuando está por encima de 100 o 200 es imposible. Se va a disparar en cualquier momento”, explica.