La posición de las comunidades a partir del 9-M: las que abrirán, las que estudian cerrar y las que dudan

Comunidades dispuestas a abrir

El próximo domingo, 9 de mayo, Cataluña levanta todas las restricciones vigentes hasta ahora. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto, Pere Aragonès, que ha explicado que quedará sin efecto el confinamiento nocturno y el toque de queda y se recuperará, a su vez, la movilidad del territorio catalán tanto de entrada como de salida. Los restaurantes aguardan ya volver a servir cenas hasta las once de la noche a partir de ese día, "aunque no se descarta aplicar alguna medida si los datos empeorasen en un futuro", ha señalado Aragonès, que ha asegurado que la Generalitat dispone de las herramientas jurídicas necesarias para gestionar la situación.

Ximo Puig, President de la Generalitat, también ha planteado la supresión del cierre perimetral dentro de, eso sí, un plan de medidas progresivo "ya que no se va a pasar a un modo de cero restricciones" y ha señalado que "no está sobre la mesa cerrar ningún municipio o provincia, por tanto, se podrá viajar libremente", pero reconoce que habrá que tomar medidas para que la libre circulación no signifique un incremento de los contagios. No obstante, se buscará "un equilibro" en las nuevas medidas para que sean avaladas por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.