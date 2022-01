En el caso de Mónica, el primer diagnóstico fue mediante PCR, y ella era asintomática: "Me hicieron la prueba al haber estado en contacto estrecho con un positivo, pero yo me encontraba bien". El segundo ha sido con autotest en casa, después de que su hija empezara a tener fiebre y hubiera varios contagiados en su clase del colegio. Esta vez está como si le hubiera pasado un camión por encima: "He tenido fiebre, diarrea, malestar general, un dolor intenso de garganta...". Ella no sabe si es reinfección o qué, pero se lamenta de que "llevo dos años salvándome y en menos de 30 días me he contagiado dos veces. En el teléfono covid de la Comunidad de Madrid, cuando llamé, me dijeron que no era el primer caso que conocían de reinfección, y que como circulan variantes diferentes podría ser eso. Solo espero que no se repita y podamos salir de esto pronto".