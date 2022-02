Los positivos asintómáticos ¿deben aislarse?: “Sí, pero solo hasta que den negativo”

No es verdad que las personas sin síntomas no sean contagiosas, aseguran los especialistas consultados

El problema, explican los inmunólogos, es que no hay forma de saber si un infectado va a contagiar o no, de ahí la importancia del test de antígenos

"Ahora mismo es muy difícil establecer una norma fija", indica José Manuel Bautista

Es una de las propuestas que está encima de la mesa de la Comisión de Salud Pública: la posibilidad de que las personas positivas sin síntomas dejen de tener que aislarse, siempre y cuando no sean o estén en contacto con pacientes de riesgo. Un posible cambio de estrategia propuesto por comunidades como Baleares, pero cuestionada por los expertos consultados por NIUS.

Virólogos, inmunólogos y epidemiólogos que consideran prematuro eliminar los aislamientos porque, aunque entienden que la población está cansada tras dos años de pandemia, la situación todavía no es la adecuada para prescindir de esta medida. Se llegará a ese punto, animan, pero "todavía es pronto, prudencia".

Aislamiento, que no cuarentena

Lo que sí que se podría hacer, coinciden expertos como José Manuel Bautista, Oscar de la Calle, Alfredo Corell, José Antonio López Guerrero o Joan Carles March, es rebajar el número de días de aislamiento siempre y cuando se dé negativo en una prueba de antígenos. De hecho, proponen, más que fijar un número de días igual para todos, lo ideal sería establecer un mínimo y que la persona salga cuando dé negativo respetando todas las medidas de precaución.

Lo primero es explicar, apunta Ignacio Rosell Aguilar, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública que aunque genéricamente se habla de cuarentena:

Las personas infectadas hacen aislamiento .

. Las personas en contacto con infectadas hacen cuarentena.

Así se recoge en la última estrategia de control de la covid-19 elaborado por la Comisión de Salud Pública y así lo explica el doctor Rosell a NIUS. Las personas infectadas:

Deben estar aisladas durante al menos siete días si no tienen síntomas .

. Si tienen síntomas deben esperar al menos tres días sin sintomatología para poner fin al aislamiento. Porque presentar signos de la enfermedad, como por ejemplo la tos, contribuye a contagiar, asegura Rosell.

En España, siete días y sin prueba diagnóstica

Esto es lo que está vigente en la actualidad y lo que algunas comunidades apuestan por reducir a cinco, a tres días o, incluso, eliminar. En España no se requiere, como sí se hace en el Reino Unido, una prueba diagnóstica negativa para proceder al fin del aislamiento. Solo en determinadas profesiones y "por si acaso", asegura Ignacio Rosell, se hace un test para verificar que se es negativo antes de volver al trabajo con personas especialmente vulnerables. Ocurre así con los sociosanitarios.

Es el caso del doctor Óscar de la Calle. Hace semanas se contagió y no se reincorporó hasta dar negativo. Él no tuvo síntomas, pero su mujer se pasó tres semanas de baja. Su propia experiencia sumada a estudios como el de Japón, que indican que el pico de contagio de ómicron es a los seis días tras el positivo, es lo que lleva al inmunólogo del Hospital Sant Pau de Barcelona a no estar de acuerdo con eliminar el aislamiento de los asintomáticos. Porque, argumenta, ser contagioso "depende de la cantidad de virus, no de la clínica", y el hecho de "ser asintomático no garantiza que no seas contagioso y que las personas a las que contagies cursen una enfermedad más grave, así que lo que se pretende ganar por un lado, se pierde por otro, no le veo la ventaja", asegura.

La clave: un test de antígeno negativo

Lo que sí que propone Óscar de la Calle es hacer un test de antígenos antes de dejar el aislamiento y una vez ya no se tengan síntomas. Porque "si la prueba de antígenos sale positiva sigues siendo contagioso, ya que el test de antígeno correlaciona muy bien con contagiosidad o infectividad", asegura el secretario de la Sociedad Española de Inmunología.

Todavía es pronto para que las personas asintomáticas que den positivo pueden dejar el aislamiento, considera también el virólogo José Antonio López Guerrero. "Creo que en algún momento se tomará esa decisión, tal y como se hace con otros virus aéreos, como el de la gripe; nadie va a decir a una persona con gripe, mira aunque no tienes síntomas te tienes que quedar en casa porque puedes ser infectocontagioso", sostiene el especialista. A esa realidad se va a llegar, asegura López Guerrero, "la pregunta es si estamos ahora en ese momento". "Quizás no -responde-, quizás deberíamos esperar a que bajen más los casos, se descongestionen los hospitales y las cifras fueran mucho más manejables, antes de tomar decisiones tan drásticas como esta, pero la decisión va a llegar", augura.

Aislamiento de tres o cinco días con prueba negativa

El inmunólogo Alfredo Corell tampoco ve bien eliminar todavía los aislamientos, pero sí que considera adecuado reducirlos a cinco días "siempre y cuando tengamos una prueba de antígenos negativa que nos permita salir a la calle", indica a NIUS. El experto también cuenta su caso, su positivo sin síntomas y su aislamiento de siete días, a pesar que desde el quinto día ya daba negativo y "podría haber salido a la calle perfectamente", dice.

Según Alfredo Corell, hay que intentar reducir al máximo el confinamiento y reactivar la economía, pero hay que hacerlo con garantías:

Con síntomas se puede reducir el aislamiento a cinco días siempre y cuando la prueba ya dé negativo.

siempre y cuando la prueba ya dé negativo. Sin síntomas, no reduciría a menos de tres porque el hecho de ser asintomático no asegura que no contagie, "claro que puede contagiar", indica el doctor Corell, y los días de más contagio son los tres primeros.

Después de este aislamiento y tras dar negativo, el especialista apuesta por mantener las "máximas precauciones" durante al menos dos días más, porque no se puede predecir de ninguna manera que las personas sean o no contagiadoras, asegura Corell. Hay personas positivas que no contagian y asintomáticos que sí y "no tenemos a priori ningún modo de saberlo, ese es el problema", constata. "Lo que sí se sabe es que solo un 10% de los contagiados es responsable del 80% de los casos, es decir, que hay personas supercontagiadoras y no hay manera de determinar quiénes son. Si lo supiéramos les recluiríamos solo a ellas, pero como lo desconocemos, quitar todas las restricciones de golpe me parece un poco arriesgado", estima el epidemiólogo.

No es el momento de eliminar el aislamiento

Todo hace indicar, explica Joan Carles March, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, que la propuesta de Sanidad va a ir por intentar reducir o eliminar el aislamiento de las personas contagiadas que no tengan síntomas. "La apuesta, parece, es centrarse en personas de más riesgo o vulnerables, entiendo que hay que cambiar pronto de modelo, pero no sé si se puedan dejar atrás todas las restricciones; comprendo que algo hay que hacer, pero no tengo claro que sea el momento".

Según el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuando se pasó de 14 a 10 días, al igual que cuando se pasó de 10 a siete, "se sabía que perdíamos algo, porque no todo el mundo de ser contagioso a los siete días". "Hay gente que a los tres días deja de contagiar y sabemos que a partir de los cinco disminuye la posibilidad de contagio, por eso yo defiendo que para darnos de alta hay que dejar de tener síntomas y hacerse un test de antígenos que dé negativo, siempre he defendido esta prueba como la fórmula de salida más adecuada". Además, recuerda el doctor March, "con las cifras de muertos actuales no se puede decir que ya ha pasado todo, hay que seguir manteniendo precauciones", subraya.

Haber pasado o no la enfermedad también influye

El problema, coincide José Manuel Bautista, Catedrático Universidad Complutense de Madrid, es que la capacidad de contagio y la carga vírica no es igual en todas las personas. Lo que el bioquímico ha constatado en el estudio realizado en su universidad, es que "la gente que no se había contagiado antes y lo ha hecho con ómicron presenta una gran carga viral durante 10 días o más, en cambio gente que sí se había contagiado anteriormente le ha durado la positividad cinco o seis días nada más", explica a NIUS.

Según José Manuel Bautista no existe una norma que se pueda aplicar porque, además, socialmente es todo muy complejo. "En algunos casos habría que alargar el aislamiento y en otros acortarlo", considera. "En el momento en el que estamos lo que se debe hacer es concienciar a la gente de que puede contagiar a otras personas por lo que hay que ser prudentes, con síntomas se debe estar aislado lo más posible, sabiendo que no es lo mismo si uno se ha infectado anteriormente", insiste el catedrático.

Prudencia, la heterogeneidad dificulta establecer una norma fija

Porque ser asintomático "no elimina la capacidad de contagio", constata José Manuel Bautista. "Todo es muy heterogéneo, los sistemas inmunes son distintos y existen muchas excepciones", considera el bioquímico. "Yo entiendo que la gente está deseando saber si se tiene o no que quedarse en casa, pero ahora mismo es muy difícil establecer una norma fija, porque hay casos en los que puede ser correcto lo que propone el Salut Pública de Baleares, pero no para todos".