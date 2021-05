La presencia policial reduce las aglomeraciones en Barcelona esta noche, que se salda con 9.000 desalojados

“Había bastante gente congregada, pero no más que ayer y no hemos tenido ninguna situación de riesgo”, en palabras del intendente mayor de la Guardia Urbana, Ricardo Salas, que ha agregado que “el dispositivo ha funcionado en los espacios críticos”. “La gente puede salir a la calle, pero hay que respetar las medidas sanitarias de llevar la mascarilla, no agruparse con mucha gente ni compartir ni bebida ni comida”, ha recordado tras despejar el paseo del Born. Aunque el operativo es pedagógico, los agentes reconocen haber impuesto varias sanciones.