El presidente del Comité de Bioética: "El consentimiento no es un instrumento de exención de responsabilidad"

Federico de Montalvo Jääskeläinen (Madrid, 1966) atiende a NIUS tras dos días "prácticamente sin dormir" y una jornada llena de entrevistas. Es el presidente del Comité de Bioética, órgano "independiente y meramente consultivo" –subraya- que ha tenido que pronunciarse sobre una de las decisiones más controvertidas del momento: permitir a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca completar la pauta con la misma vacuna. Su informe avala la decisión de Sanidad, aunque requiere de la firma de un "consentimiento informado especial".

El doctor en Derecho y sus 11 compañeros del Comité de Bioética han estado desde el miércoles por la noche, desde que la ministra Carolina Darias anunciara que iba a consultar la decisión al Comité, trabajando sobre la posibilidad de permitir a las personas menores de 60 años vacunarse con la segunda dosis de AstraZeneca y no con la de Pfizer, que es lo aprobado por la Comisión de Salud Pública. Una medida que podría ser vista como una contradicción a uno de los principios básicos de la Estrategia de Vacunación: el de que no se puede elegir el suero que se va a recibir. "La vacuna a administrar no puede ser a demanda o elección de los individuos", reza el informe, pero es que "aquí no hay un derecho a elegir, el derecho es a rechazar una vacuna", concluye el experto.

Federico de Montalvo explica a NIUS lo difícil que ha resultado aprobar por unanimidad el informe en el que se recoge los fundamentos ético-legales "de una decisión política". Lo que "no es cierto, tal y como he visto publicado, es que estemos enfadados porque nos hayan pedido que nos pronunciemos sobre ello, es rotundamente falso", desmiente.

Es viernes por la tarde y todavía tiene entrevistas pendientes, aunque lo que verdaderamente le apetece, asegura, es dedicar tiempo a su mujer y descansar hasta el lunes, día en el que irá al Gregorio Marañón para recibir la vacuna contra una enfermedad que conoce bien. El 4 de marzo los miembros del Comité se contagiaron con el SARS-CoV-2 en una reunión. Muchos lo pasaron muy mal y Federico de Montalvo fue uno de ellos. "Yo tuve un cáncer con 18 años, pero con el cáncer no pensé que me iba a morir, con la covid-19, sí", recuerda.

Él no sabe qué suero le pondrán, pero sabe que no deberá aceptar ningún consentimiento informado especial como sí tendrán que firmar aquellos que decidan optar por la segunda de AstraZeneca.

Pregunta: ¿Por qué dice que no hay un derecho a elegir si en realidad, cerca de dos millones de personas, sí van a poder elegir entre Pfizer o AstraZeneca?

Respuesta: Estamos en permanente incertidumbre, se escuchan muchos mensajes, hay mucho ruido. En un contexto de escasez de recursos y cuando sabemos que el virus afecta más a unas personas que a otras, no me parece éticamente correcto elegir una vacuna. Pero también, dejar sin vacunar a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca porque no quieren pincharse la de Pfizer y mezclar vacunas también me plantea un dilema. ¿Cómo resuelvo eso?, pues como hemos dicho: aquí no hay un derecho a elegir. Existe el derecho a rechazar una vacuna y ante esta posibilidad hay que plantearse qué es mejor. ¿Qué es mejor que se vacune con AstraZeneca a pesar de tener un riesgo muy bajo de trombocitopenia o que no se vacune? Lo mejor es que se vacune así que, aunque mantenemos que la elección no cabe, ante este dilema determinamos que lo mejor es que se inmunicen con AstraZeneca.

P. Para estos casos ¿tendrán que firmar un consentimiento informado?

R. A la persona se le va a decir que tiene que vacunarse con Pfizer y si se niega a recibir esta vacuna va a tener que firmar un documento de rechazo. La ley dice que el paciente tiene derecho a no someterse a un tratamiento, pero lo tiene que dejar por escrito. Si un paciente rechaza vacunarse queda inscrito en el registro, aunque en realidad estas personas no se niegan a vacunar, sino a mezclar vacunas. Así que en el documento que van a firmar acreditan el rechazo a la pauta heteróloga, recogen la petición de AstraZeneca y además se les informa del riesgo grave pero muy infrecuente de trombocitopenia que tiene la vacuna anglo-sueca. De los riesgos leves y moderados se informa oralmente porque así lo dice la ley.

P. O sea que es como un consentimiento informado especial

R. Exacto, y eso no significa que la persona esté asumiendo ese riesgo sino que a través del consentimiento acredita que ha sido informado. El consentimiento no es un instrumento de exención de responsabilidad, es un documento que acredita que una persona toma una decisión habiendo sido informada. El Ministerio no lo hace por eximirse de responsabilidad, lo hace porque tiene que acreditar que la persona ha sido informada.

P. ¿Y qué le parece el consentimiento informado que Galicia, Andalucía o Madrid van a exigir a aquellos que mezclen vacunas?

R. Eso puede complicar mucho la vacunación. Yo creo que hay que seguir haciéndolo como hasta ahora, con un consentimiento verbal. En el caso de AstraZeneca, no, porque hay un rechazo previo a recibir la vacuna de Pfizer que hay que registrar. En esto tienen que ir todos de la mano. Lo que ponemos en el informe es que a las personas que se vacunen con Pfizer como segunda dosis, les tienen que informar verbalmente de que la pauta heteróloga, la mezcla de vacunas, aún no está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Pero es verdad que los asesores científicos aseguran que la combinación es lo habitual y las vacunas son intercambiables.

P. Se ha publicado que hay cierto enfado dentro del Comité porque se haya pedido que se pronuncien sobre este asunto

R. El Ministerio nos llamó y nos dijo que quería que hiciéramos un informe, en ningún momento nos dijo lo que teníamos que decir. Es rotundamente falso que estemos enfadados con el Ministerio. Las preguntas que nos hicieron son muy claras y nadie del Comité ha dicho que no tuviéramos que hacer el informe. Aquí tiene que hablar la ética y para eso está el Comité.

Sanidad lo que hizo, al ver que había diferentes opiniones y un conflicto ético importante, fue pedir que nos pronunciásemos, no que decidiéramos qué hacer. Eso fue una mala interpretación. Nosotros hemos dado nuestros argumentos éticos-legales de una decisión política, no científica; porque se está decidiendo sobre personas, no sobre vacunas.

P. ¿Ha sido uno de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar el Comité de Bioética?

R. No, el informe sobre la eutanasia o sobre la gestación subrogada fueron también cuestiones difíciles y mediáticas. No es la primera vez que el Ministerio de Sanidad nos pregunta sobre las vacunas. De hecho, dos miembros del Comité de Bioética formamos parte de la ponencia que asesora al Gobierno en su Estrategia de Vacunación.