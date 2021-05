El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibe la primera dosis de AstraZeneca

El presidente de la Xunta había sido convocado por el Sergas a las 19:46 de este martes y llegaba a la Cidade da Cultura un par de minutos más tarde. Ha accedido por el mismo lugar que el resto de la gente y no ha tenido que esperar cola, ya que en ese momento la afluencia al recinto no era demasiada y los asistentes caminaban de forma fluida. Feijóo incluso ha bromeado con una señora que iba a su lado al sorprenderse ésta por el despliegue mediático y percatarse de que el presidente de la Xunta caminaba justo detrás de ella. Preguntado por los medios de comunicación sobre si estaba nervioso, contestó rotundamente que no: “Estoy ansioso, pero no nervioso. Necesitamos la vacuna”.