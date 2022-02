La presión de los empresarios para reducir las cuarentenas de los siete días actuales a cinco o a tres

El debate sobre la reducción o supresión de la cuarentena se ha intensificado en nuestro país en las últimas semanas. La discusión arrancó en diciembre y el 29 del mes el confinamiento para positivos pasó de diez días a siete . Asintomático o no, todo el mundo debe cumplir el aislamiento. Lo que, salvo para los teletrabajadores, implica pedir la baja laboral .

Los científicos, en cambio, no lo ven tan claro. Expertos consultados por NIUS explican que hay evidencias de que al quinto día se sigue contagiando y señalan que "es una medida claramente económica y laboral, para nada epidemiológica" . De momento, la Comisión de Salud Pública y el Gobierno siguen por esta senda. Aunque en diciembre aplicaron la reducción sin el apoyo de los técnicos de la Ponencia de Alertas.

Desde marzo de 2020 hasta el 23 de diciembre de 2021, se iniciaron más de 5,4 millones de procesos de baja por covid, según cifras de la Seguridad Social. No hay datos para enero de 2022. Pero la tendencia del pasado diciembre triplicó la de noviembre (y eso que no hay datos de la última semana), con la expansión de ómicron. Dado que el pico de contagios no llegó hasta el 21 de enero, es probable que las bajas el primer mes de 2022 superarán también las del anterior.