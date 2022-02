El primer día sin mascarilla se toma con precaución: "Voy a seguir llevándola, todavía tengo miedo"

La mayoría de personas por la calle siguen llevando mascarilla a pesar de que ya no es obligatoria

España es uno de los países europeos donde más se ha utilizado el tapabocas al aire libre

Primer día en el que la mascarilla no es obligatoria al aire libre y todavía se ve a mucha gente, la mayoría, con ella puesta. "Yo voy a seguir con ella una temporada", admite una mujer en San Sebastián. "Tengo mucho miedo. Soy muy mayor", explica. A su lado otra vecina asegura que tampoco se la piensa quitar. "Ya me he acostumbrado y no me importa. Además, la gente pasa muy cerca unos de otros y es mejor tenerla puesta", asegura.

Más allá un matrimonio pasea cerca de la playa sin el cubrebocas puesto. "Teníamos muchísimas ganas de que dejara de ser obligatoria. Se respira mucho mejor así. Es una sensación de libertad", admite el marido. Su mujer añade: "Es una sensación estupenda, sí, pero la mascarilla ha hecho su función durante mucho tiempo. A mí, incluso, se me olvida quitármela en casa".

Otro vecino también pasea satisfecho. "Tenía ganas de que llegara este día", reconoce. "A ver si van quitando restricciones cuando se pueda y estamos tranquilitos", apunta.

Mes y medio desde que volvió a ser obligatoria

Ha pasado mes y medio desde que el Gobierno impuso otra vez la mascarilla obligatoria al aire libre -después de la escalada de casos de la sexta ola, impulsada por ómicron- pero este jueves, de nuevo, el cubrebocas ha dejado de serlo. Las autoridades solo recomiendan que nos tapemos con la mascarilla cuando haya aglomeraciones. Mientras, en interiores o cuando se viaje en transporte público seguirá siendo obligatoria.

Por las calles del centro de Sevilla también se ve mucha gente con la boca y la nariz tapada. "Me la quito cuando estoy en el campo, pero aquí no, porque mi marido es de alto riesgo", admite una mujer. Otro hombre insite en la idea: "Voy a llevarla todavía una temporadita, no me fío". "Por mi estado, tengo que tener cuidadito, que las cosas todavía no están del todo bien", asegura una mujer embarazada que hoy tampoco se ha quitado la mascarilla.

Inutilidad de la mascarilla en exteriores

España es de hecho uno de los países donde más se ha utilizado la mascarilla en exteriores durante la pandemia en comparación con otros países europeos. Y eso a pesar de que esta protección es bastante inútil al aire libre si tenemos en cuenta que el SARS-CoV-2 se transmite a traves del aerosoles que flotan en el aire y el exterior se disipan rápidamente.

"Ya era hora de que tuviéramos libertad de movimiento y respiración", reconce un hombre sevillano, que hoy se la ha quitado por fín. Al lado su amigo añade: "Yo ya lo he pasado, tengo las tres vacunas y ya no contamino a nadie ni me van a contaminar a mí".

Sin mascarilla en los patios de los colegios

También en colegios e institutos los alumnos pueden quitarse desde este jueves la mascarilla en el patio, aunque no cuando estén dentro del centro escolar.

En Castro Urdiales, Cantabria, una niña de unos 10 años reconoce que no piensa quitársela. Tiene todavía miedo de poder contagiarse. "Voy a esperar unos días", asegura. Adrián, de unos ocho años, tampoco está por la labor: "No, porque ya me contagié una vez y me da miedo", dice. Su madre asegura que eso de ir quitándosela y poniéndosela es un lío, así que le va a comprar una cadena para que no se le pierda.

"Yo le he dicho que se quite la pero si no está con muchos niños y que si hay muchos que se la ponga", asegura un padre a la puerta del colegio. Mientras dos madres confiesan que les han dicho a sus hijos que se la dejen puesta todo el rato por la cantidad de casos que ha habido en el pueblo.

Diego, de 12 años, está, sin embargo, encantado. "Lo de la mascarilla ha sido un agobio en el recreo. Quería que llegara ya este momento", dice.