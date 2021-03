Las secuelas del coronavirus en un médico de Almería que pasó 38 días en la UCI: "Está siendo un sufrimiento para mí y mi familia"

“Al conocer que era positivo, me aislé completamente en casa y empecé a beber mucho líquido. Sin embargo, me encontraba peor cada día que pasaba, hasta que tuvieron que ingresarme. Las pruebas detectaron que sufría una neumonía bilateral provocada con la ovid-19”, relata Munir Abu Jok Rajab , que el primer facultativo en ser ingresado por esta enfermedad en la provincia de Almería. Munir sufrió un cuadro de distrés respiratorio, y no respondía al oxígeno, por lo que tuvo que ser intubado e ingresado en la UCI . Ahí comenzó su calvario. Fueron el total 37 días sedado e intubado : “Me desperté con sufrimiento y alucinaciones. Perdí toda la fuerza, tenía una atrofia muscular tremenda y no podía mover nada”. La vida comenzaba de nuevo para él.

“Todos los compañeros sanitarios me homenajearon cuando salí de la UCI”, recuerda emocionado Munir. Fue el pasado 3 de mayo. Dos meses después, recibió el alta en planta. “Desde el primer día que me pasaron a planta comencé la rehabilitación con fisioterapia. No podía sentarme ni un segundo. Está siendo un proceso largo y lento, aunque psicológicamente me encuentro bien”, asegura. No así su familia.