Reino Unido confirma la primera muerte en el mundo por la variante ómicron

Hasta ahora, después de poco más de dos semanas desde que la OMS declaró ómicron como variante de riesgo, no se había detectado ninguna muerte en el mundo y se había informado de que la mayoría de los casos eran leves.

El fallecimiento confirmado en Reino Unido viene a reforzar una preocupación creciente: aunque ómicron no cause una covid más grave y la inmunidad de las vacunas siga protegiendo de sus peores consecuencias, el hecho de que sea más contagiosa y genere más casos terminará de una manera u otra cobrándose víctimas, seguramente aquellos más expuestos por no estas vacunados, por su edad o por enfermedades de riesgo.