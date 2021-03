La primera paciente covid intubada en Cataluña: "Al despertar, pensé que estaba sola en el mundo"

Tras recibir un diagnóstico de gripe las dos primeras veces que acudió al ambulatorio, Guadalupe fue intubada en el Hospital Clínic de Barcelona el 9 de marzo

Despertó un mes después, ya en estado de alarma, y se temió lo peor al ver la tele: "Había fallecido tanta gente que tuve mucho miedo por mis hijas"

Esta mujer de 64 años manda un mensaje a los negacionistas: "He sufrido muchísimo, olvidé cómo caminar y escribir, que la gente entienda que esto es real"

Guadalupe López es la primera paciente enferma de covid-19 intubada en Cataluña y se ha ganado la etiqueta de 'paciente cero de covid-19' de su ambulatorio, como dice ella. A sus 63 años y con un perfecto estado de salud, se contagió de un virus que todavía parecía lejano antes de saber que este ya había llegado al país. El 2 de marzo de 2020, acudió a su Centro de Atención Primaria de Barcelona acusando sentirse "muy mal"; ¿la respuesta? la misma que recibió la segunda vez que lo hizo el día 4, que tenía gripe.

Finalmente, volvió al ambulatorio, ya alertado por la amenaza de la pandemia, y fue intubada y dormida el 9 de marzo, sin saber lo que le deparaba al país los próximos días. Un mes más tarde, despertó bajo un estado de alarma y un confinamiento domiciliario que le hicieron temer la peor de las noticias: "Pensé que estaba sola en este mundo".

Pregunta: ¿Cómo fue aquella tercera vez en la que volviste al ambulatorio sabiendo que algo iba mal?

Respuesta: El 9 de marzo volví y ya me dieron una mascarilla porque ya se comentaba que podría haber llegado el coronavirus a España, aunque no estaba muy claro, yo tenía tos, fiebre y me costaba mucho respirar. Pensaba que tendría afectado el pulmón por algo, y lo que tenía era una neumonía bilateral. Entonces, me llevaron en ambulancia al Hospital Clínic y, allí, me dijeron que me iban a dormir unos días.

P: ¿Cómo se encontraba usted?

R: Sufría mucho, tenía muchísimo dolor en el pecho, era horrible, y hablaba muy poquito porque no respiraba bien. Entonces, me intubaron sin dormirme del todo porque todo ese dolor lo seguía sintiendo y me hicieron una traqueotomía, por eso tengo una heridita aquí [se señala la garganta] que casi no se nota. 29 días estuve en la UCI, muy grave, a punto de fallecer. Del 9 de marzo al 7 de abril, y luego en planta unos días más. En total, mes y medio ingresada.

P: ¿Cómo fue despertar sin saber lo que estaba pasando?

R: Me desperté el 7 de abril y los médicos me dijeron: "Has tenido un virus, pero ahora estás mucho mejor". Y como iban con EPIS y con mucha prisa, no me explicaron nada más. Fue entonces cuando puse la tele y vi lo que realmente estaba pasando: vi que no había nadie en la Rambla ni en las calles de Barcelona y llegué a pensar que había fallecido tanta gente que pensé que estaba sola en este mundo... tuve mucho miedo por mis hijas, Raquel y Ana, porque pensaba que no estarían en este mundo.

P: Después ya supo que sus hijas estaban bien...

R: Supe que estaban bien [llora y pide perdón por ello] cuando me dieron un móvil al cabo de unos días y pude hablar con ellas, pero he sufrido mucho.

P: ¿Qué piensa cuando escucha a gente decir que la covid-19 no existe?

R: Pesar que hay gente que dice que esto no es real, con tantos fallecidos en el mundo entero por una enfermedad mundial... Que sepan que sí que existe, que esto es real y yo lo he pasado muy mal. No podía caminar ni escribir, tuve que aprender de nuevo, que la gente entienda que esto está pasando porque ¡pensé incluso que estaba sola en el mundo!

P: ¿Cómo se encuentra ahora, un año después?