La dura certeza de los monoparentales con niños positivos: "Me he tenido que contagiar"

Las familias monoparentales no tienen ningún tipo de ayuda de la Administración

Es muy difícil mantener medidas de aislamiento con un menor positivo

En España hay dos millones de hogares monoparentales

"Tú eres negativo pero vas a caer seguro", así de contundente fue la respuesta de la pediatra tras informarme que mis dos hijos de 3 y 6 años habían dado positivo en el test de antígenos. Un anuncio que no me sorprendió, aislarte de un menor contagiado es muy difícil y más aún en nuestro caso, que somos familia monoparental. Y ya he caído. De momento estamos bien, pero el miedo está ahí. ¿Cómo me va a afectar ómicron? ¿Podré cuidar de mis hijos? ¿Y qué pasa si me pongo muy mal?.

Las familias nos encontramos perdidas ante el aumento de contagios en menores por una obviedad, con mascarilla no se puede consolar a un niño enfermo. Así que en mi caso las medidas de protección solo me duraron unas horas. Nada más llegar a casa abrí ventanas y me dejé puesta la FPP2 que llevaba, pero pronto tuve que resignarme. La niña me quería ver la cara, el niño tenía frío. Aunque con miedo, decidí jugármela.

Cómo yo, muchas familias se encuentran en esta tesitura. ¿Nos protegemos o cuidamos a los niños? Nadie lo duda, ni los médicos, lo primero son los niños.

He escrito un artículo en NIUS sobre este tema, y mientras entrevistaba a sanitarios y familias intentaba no pensar en mi caso, pero ha querido el destino que pase de periodista a protagonista. Y como a muchos otros, me he alegrado al ver el positivo, infectarme de covid, pese a ser una decisión temeraria, soluciona mis problemas inmediatos.

Si no eres positivo no tienes baja laboral, así de claro. Por eso muchos progenitores casi prefieren caer ellos también.

En mi caso tengo la suerte de que mis jefes me están proporcionando toda la flexibilidad y comprensión posible, pero no ocurre lo mismo en todas las empresas.

En el caso de los 2 millones de hogares monoparentales que hay en España es un problema añadido: no puedes repartir con nadie el cuidado de los niños, y no todos los jefes lo entienden.

Mi amiga M teme que la despidan. Su empresa está con recortes y ella no puede dar el cien por cien que le demandan porque tiene a su bebé de dos años enferma de covid. Ha pedido al médico de primaria una baja por ansiedad pero no se la ha concedido. Ante esa situación solo quiere contagiarse ella cuanto antes para poder atender a su hija en vez de trabajar.

Otro problema añadido es que los confinamientos, si nos son a la vez, se suman. Cuanto antes te contagies antes acabas la cuarentena. En el caso de una familia monoparental el confinamiento es para todos. ¿Quién va a llevar a los niños al colegio si tú estas todavía confinada?. Y el encierro además es total, aunque estés contagiada no puedes ni bajar la basura porque no hay nadie que se quede con los niños.