Problemas cardíacos, cansancio y dolor entre deportistas que sufrieron la covid: “Algunos ya no son los de antes”

Uno de los casos más reciente es el de Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Arsenal, que no ha podido jugar la Copa Africana de Naciones. En la revisión que le realizaron después de pasar la covid le detectaron "lesiones cardiacas" y le apartaron del partido contra Ghana. La estrella de la Premier League inglesa dio positivo el pasado 6 de enero y tras el confinamiento se sometió a estas pruebas que le tiene apartado del torneo, según informó la Selección de Gabón en su cuenta oficial de Twitter.

“Según la comisión médica de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), los jugadores Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé (del Ittihad Tanger de Marruecos) y Mario Lemina (del Niza) recién salidos del Covid, no podrán participar en este partido. Los exámenes mostraron lesiones cardíacas. La CAF no quiere correr ningún riesgo", decía el comunicado en redes sociales.

Pero hay más. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, causará baja por tiempo indefinido debido a una inflamación de miocardio que se detectó después de recuperarse de una infección de coronavirus. Así informó el pasado viernes el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann. "En el examen que le hacemos a todo jugador que ha pasado por una infección de coronavirus hemos detectado una ligera inflamación del miocardio. No estará disponible las próximas semanas porque la inflamación tiene que curarse por completo", dijo Nagelsmann.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) Pedro Manonelles quiere mandar un mensaje de tranquilidad y advierte de que no hay constancia de que haya un incidencia cardíaca mayor en deportistas pero añade que esta incidencia se conoce desde el principio de la enfermedad y que sucede incluso en deportistas que han padecido la enfermedad de manera asintomática. Por eso, al inicio de la pandemia la SEMED ya publicó una guía advirtiendo de la importancia de una vigilancia cardiaológica de todos los deportistas.

"La propia enfermedad tiene una afectación multiorgánica y tiene manifestaciones en todos los músculos y el corazón es un músculo, por eso, puede ser diana de algunos efectos del covid y provocar fenómenos inflamatorios como arritmias, miocarditis etc". Este mismo lunes, Rafa Nadal, en una entrevista en el canal Eurosport trasladaba cómo se había sentido tras pasar la enfermedad. "Hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar al tenis a nivel profesional debido a varios factores, incluyendo los problemas que he tenido en el pie y con la covid".