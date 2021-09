Problemas renales a largo plazo, otra secuela de los que han padecido la covid

En el estudio han participado 89.216 personas que dieron positivo en covid y otras 1.637.467 que no se contagiaron. Y la conclusión es clara: entre uno y seis meses después de infectarse, las personas que habían padecido covid tenían un 35% más de probabilidades de sufrir daño renal que las que no habían dado positivo .

Tener unos riñones sanos es vital para la salud. Estos órganos eliminan toxinas y el exceso de líquido de la sangre. Además, ayudan a mantener una presión arterial controlada. Cuando los riñones no funcionan, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico pueden verse afectados. En los casos más graves es necesaria la diálisis o un trasplante de órganos.

En cualquier caso, lo cierto es que todo indica que "hay un impacto bastante notable en la salud renal a largo plazo, particularmente en aquellos que estuvieron muy enfermos durante la enfermedad aguda", ha asegurado a The New York Times John Sperati, nefrólogo y profesor asociado de medicina en Johns Hopkins, que no participó en el estudio.