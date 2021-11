Pros y contras de castigar a los no vacunados para controlar la pandemia de coronavirus

Austria, que ha decretado un confinamiento total por un periodo no inferior a diez días, hará la vacunación obligatoria; en Alemania, las personas sin inmunizar tienen acceso restringido a restaurantes y hoteles, y deben mostrar un test negativo en el transporte público; Eslovaquia también ha impuesto restricciones a quienes han decidido no vacunarse y en Suecia se introducirá un pasaporte covid en eventos de más de cien personas. ¿Qué efecto tienen estas políticas?

Para el epidemiólogo Pedro Gullón el éxito de estas medidas a la hora de contener la infección depende de la distribución por edad y las actividades que se estén previniendo. “Si estás vacunando por franjas etarias [de edad], tienes pocos vacunados y decides prohibir entrar a los no vacunados en, por ejemplo, sitios de ocio nocturno, estás cerrando de facto estos sitios”.

Aclara que el impacto no es inexistente: “Hemos visto que las vacunas sí reducen la transmisión y en términos relativos los no vacunados contagian y se contagian más , así que estarías previniendo parte de la transmisión e incluso algún evento supercontagiador”. Sin embargo, recuerda que “ese 90 % sigue pudiendo contagiar, aunque sea menos”.

“Sabemos que las medidas punitivas hacen que la confianza en las instituciones disminuya , lo cual no es un buen dato”, dice la socióloga de la Universidad Complutense de Madrid Celia Díaz .

“Dado que gran parte de los no vacunados se han opuesto hasta ahora, intuyo que les va a radicalizar más aún ”, teme el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Igor Sádaba . “Es esperable que genere resistencia y mayor activismo”.

Añade que estos movimientos son una “amalgama” que incluye grupos naturalistas, de extrema derecha, conspiranoicos y también gente reticente ante los nuevos fármacos . “Esto hará que su reacción sea desigual, pero el sector más activo y político se radicalizará un poco más”. En cualquier caso, no teme que sea el caso de España, donde son posturas “muy minoritarias que no han conseguido movilizaciones masivas ” como en Francia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, Nueva Zelanda y Holanda.

Gullón piensa que en países con pocos vacunados estas medidas sí pueden estimular la vacunación “si los sectores no vacunados no son muy reticentes”. No cree que sea el caso de España, donde existe un 10% de personas al que “es difícil de llegar” y “ya se les ha ofrecido repetidamente la vacuna”. En ese caso, también teme que estas situaciones “refuercen sus propias subjetividades”.