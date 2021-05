Los pros y los contras de suprimir la patente de las vacunas contra la covid-19

Una decisión sin efectos inmediatos sobre la producción

Tras una fuerte caída en bolsa, las compañías han expresado su decepción ante una medida que, aseguran, "no aumentará la producción de dosis". Por el contrario, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han aplaudido que Estados Unidos se sume a "una pandemia sin patentes" y, aunque reconocen que la decisión no tendrá efectos de inmediato en la producción, consideran que es un paso muy importante y "valiente" para eliminar las barreras legales que frenan a los países pobres a fabricar las dosis en sus territorios.

El principal asesor de Biden se muestra "agnóstico"

Una solución a medio plazo

"Hay una parte de declaración de voluntad y de declaración política, pero ello no resuelve el problema de suministro, por lo menos no en el corto plazo; a medio plazo puede que sí", explica a NIUS Fernández Lasquetty. Estas soluciones "tan drásticas no son factibles", porque hay otra serie de cosas necesarias que hay que resolver para producir una vacuna y "que no se pueden resolver por la fuerza". "Hacen falta materias primas, instalaciones específicas, pruebas, controles...", asegura el socio de Elzaburu. "Lo que se ha demostrado más efectivo es la de cooperación público-privada".