Castañuelo, el pueblo donde no llegan las citas para vacunarse por falta de cobertura y de Internet

"Buenos días Rubén, soy periodista de NIUS. ¿Podría llamarte para hablar?", el mensaje de Whatsapp ha tardado más de 20 minutos en llegarle a Rubén, uno de los pocos vecinos de Castañuelo a los que la cobertura del móvil no ha abandonado. Al menos, no del todo. Desde hace tres meses esta aldea de Aracena vive casi sin conexión de datos con todo lo que ello supone en un mundo como el de hoy donde todo está conectado. Todo, menos Castañuelo .

Y si no le va el teléfono, no le va casi nada. Las citas para vacunarse no llegan, las clases online tampoco. Noelia, una estudiante de Educación Infantil que vive en Castañuelo tenía que coger el coche y alejarse del pueblo para asistir a las clases que se reciben online. Remedios, con más de 80 años, se lleva el teléfono hasta lo alto de un cerro cuando le dicen que el médico le va a llamar y allí espera que suene el móvil. La cita para vacunarse no le llegó por teléfono; como a Laura, le llegó desde el hospital por recado del amigo de un amigo.