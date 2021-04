Dos pueblos de Sevilla vacunan, con AstraZeneca y sin cita previa, a sus vecinos entre 63 y 65 años

Vacunaciones sin cita previa. Es la convocatoria en dos pueblos sevillanos , Gines y Castilleja de la Cuesta, que durante dos días están administrando la AstraZeneca a los vecinos con edades comprendidas entre los 63 y 65 años . Son aquellas personas, nacidas entre 1956 y 1958, a las que no se ha podido localizar por teléfono.

“El Servicio Andaluz de Salud intentó citarlos por vía telefónica pero no fue posible, ya sea porque no cogieron la llamada o porque los datos de contacto no estaban actualizados”, explican a NIUS fuentes municipales de Castilleja. En total, unos cuatrocientos vecinos, de ambas localidades, a los que, hasta ahora, ha sido imposible dar cita.