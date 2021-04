La Comunidad Valenciana, única región dispuesta a vacunar a veraneantes que tengan tarjeta de desplazado

La tarjeta sanitaria de desplazado

Aunque en otras comunidades, como por ejemplo Galicia o Andalucía , la negativa a vacunar a los turistas es rotunda, incluso si disponen de la tarjeta sanitaria temporal. "A los extranjeros que viven aquí se les vacunan, a las personas que vienen a pasar el verano, pues no está en nuestras manos", asegura a NIUS David Moreno, director del Plan Andaluz de Vacunación. "No es el mensaje" que se quiere dar, "otra cosa son los extranjeros que vienen a quedarse", insiste el doctor Moreno.

Organizar la vacunación de los veraneantes es misión "imposible"

A sus 52 años recién cumplidos, y tras meses de intenso trabajo, Ana lo tiene claro: "A mí si me llaman para vacunarme yo no vuelvo a Madrid, ¡con las ganas que tengo de vacaciones!", exclama la productora. Aoife, con 51, ni tan si quiera había pensado en la posibilidad de que le coincidan las citas y eso que ya tiene la casa de Galicia reservada. No parece preocupada. "Conozco a gente que ya les han llamado y, como no les venía bien la fecha que les ofrecían, les volvieron a llamar después de un tiempo para citarles otro día", cuenta esta profesora de universidad a NIUS.