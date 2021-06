Qué cáncer tiene Spiriman y por qué se ha extendido

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

Se trata de un tipo de cáncer de pulmón. En concreto, es un carcinoma pulmonar no microcítico (es decir, un cáncer pulmonar de células no pequeñas) que afecta a las zonas periféricas de los pulmones . En el 75% de los casos afecta a los nódulos pulmonares.

¿Por qué se extiende?

En conjunto, los cánceres pulmonares suponen un 25% de las muertes por cáncer, con lo que son el tipo más mortal. Además, el adenocarcinoma pulmonar puede resultar más difícil de diagnosticar que otros carcinomas no microcíticos, por su velocidad de crecimiento intermedia y su tendencia a afectar a áreas periféricas del pulmón -es raro que comprometa la función pulmonar-.

Por ello, para cuando se descubre, es frecuente que se haya producido la metástasis por vía hemática (a través de la sangre) en huesos, el cerebro o el hígado, como fue el caso de Jesús Candel. Aproximadamente el 92 % de las muertes por cánceres no detectados se deben a la metastatización de estos.

La recaída de Spiriman

La notica ha sido un palo, ya que, según ha relatado, se sentía bien en los últimos tiempos, incluso pudiendo realizar excursiones por la serranía local. Aunque ha reconocido que la situación es mejor que el agosto pasado , cuando "estaba a pique" de morir. En su discurso, el granadino no ha podido evitar echarse a llorar.

"Todos los que estéis con problemillas, no merece la pena que os preocupéis, porque cuando tenéis el bicho aquí dentro es para siempre. La palabra cáncer es jodida, pero yo lo estoy intentando afrontar de manera distinta, porque lleva mucha tristeza esta enfermedad : para los familiares, mucha gente que vas conociendo se muere", ha añadido, con la voz quebrada.

Pese a las malas noticias recibidas, el facultativo quiso mandar un mensaje de agradecimiento y ánimo: "Muchos de vosotros dais mucho ánimo, tranquilidad y paz y os lo agradezco, por eso quiero transmitírselo a esa gente e intento ayudarla; yo estoy con ellos. Tenemos que enseñarle a esta sociedad, que lo complica tanto todo, que no merece la pena , que se pueden hacer las cosas bien y vivir todos más tranquilos".

"Os dejo porque tengo que tumbarme y meditar, que estos dos últimos dos meses no lo he hecho. Me tengo que imaginar el cáncer como lo que es, algo que tengo que afrontar siempre desde la tranquilidad y la paz. Que saquéis toda la fuerza que lleváis dentro. El tumor se ha despertado, lo único que hay que hacer es volver a dormirlo. Yeahhh", ha concluido Candel.