Qué deben hacer los contactos estrechos que esperaban recibir la dosis de refuerzo

El tsunami de infecciones de la sexta ola está afectando a la campaña de vacunación en España. Sucede en pleno despliegue de la dosis de refuerzo o tercera . A estas alturas está claro para la población que los contagiados en curso no pueden recibirla. No obstante, la situación en la que quedan los contactos estrechos suscita dudas a quienes tienen cita en los próximos días .

La respuesta es que no pueden vacunarse , por lo que deberán posponer la cita. Así lo recoge la última actualización de la Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario, elaborada por el Ministerio de Sanidad: “Se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena, por ser contactos de un caso confirmado, hasta que finalice”.

No obstante, el documento no determina el periodo de cuarentena. En la última actualización de la Estrategia de detección precoz se establece que los contactos estrechos con pauta completa están exentos. Pero deben extremar las precauciones y reducir las interacciones "durante los 10 días posteriores a la última exposición" .

En el caso de haber acudido a la inoculación no ocurriría nada, tal y como subraya el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia Lorenzo Armenteros. "En la hipótesis de que estuviese contagiado, la enfermedad no se complicaría por haber recibido el refuerzo", prosigue. La solución, por tanto, es retrasar unos días la cita. "No hay ningún problema en aplazarla una semana", finaliza.