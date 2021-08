La ozonoterapia, un tratamiento contra la covid no prohibido por Sanidad pero sin evidencia científica

Los profesionales del centro se negaban, alegando falta de evidencia científica y riesgo para el paciente, y es una enfermera externa la que está realizando la terapia. El Sistema Nacional de Salud no incluye la ozonoterapia en su cartera de tratamientos contra la covid, de hecho sólo la financia en unidades del dolor para enfermedades y dolencias concretas. Sin embargo, el ministerio de Sanidad no incluye la ozonoterapia como una pseudoterapia.

Este tratamiento médico no convencional pretende la saturación de oxígeno en el organismo a través de la insuflación de una mezcla de oxígeno y ozono al cuerpo por diversas vías. El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un 95% de oxígeno.

La confusión, o la explicación de que se use ozono como tratamiento contra la covid o forma de prevenir su expansión radica en la capacidad germinicida del ozono. Es el desinfectante más potente para eliminar bacterias y todo tipo de microorganismos .

Según la sociedad valenciana de Medicina Intensiva Crítica, “ el uso de ozono en estos momentos no se contempla como una alternativa segura y eficaz en los pacientes críticos afectos de COVID 19. Los estudios publicados con la utilización de este “biocida” son estudios de bajo impacto científico y en ningún caso con enfermos en estado crítico”.

Es el mismo argumento que utiliza la Organización Médica Colegial (el organismo que aglutina a todos los colegios de médicos de España). En su página web alerta de los tratamientos con esta terapia: " No hay ninguna evidencia científica creíble que avale el uso del ozono como un tipo de terapia médica . Incluso puede ser peligroso. Se han publicado informes y artículos médicos sobre muertes de pacientes con este método".

Desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas afirman "aunque existen estudios que intentan demostrar si el uso de ozono tiene algún tipo de eficacia, este tipo de estudios, generalmente de baja calidad, con poco número de pacientes y sin significancia estadística , son una constante en el mundo de las pseudoterapias. Es decir, esto no implica, en ningún caso, que estás prácticas tengan capacidad curativa o estén carentes de graves efectos secundarios. Y, en todo caso, debe ser un ensayo clínico donde se delimiten estás cuestiones".

“El ozono no es algo que se deba aplicar de forma indiscriminada y sin un control de tipo profesional. Tienen que ser instalaciones realizadas por profesionales y supervisadas por profesionales”, explica Canle. Especialistas que deben evaluar cuál es el volumen de aire que tiene la estancia, cómo es la superficie o las condiciones de ventilación y, a partir de esos parámetros, determinar qué cantidad de ozono se debe aplicar y durante cuánto tiempo. “No es comprar un aparato, darle al botón y ponerlo en el salón de mi casa o en mi frutería. No, porque no sabes si lo estás haciendo bien y puedes generar más riesgo del que crees estar eliminando”, insiste.