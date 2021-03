La 'vacunación vertical' de los bebés a través de sus madres se abre paso para combatir la covid

La vacunación de las embarazadas en una asignatura pendiente en la inmunización contra la covid. En los ensayos de fase 3 de las vacunas no se han probado las vacunas en gestantes y hay pocos datos, aunque las últimas investigaciones invitan al optimismo no sólo para estas mujeres, sino también para sus bebés, ya que ellos pueden ser inmunizados a través de sus madres. Es lo que se conoce como vacunación vertical.

R: Yo no anticipo que vaya a haber problemas, pero tampoco es muy importante porque sabemos que los niños son menos vulnerables a la enfermedad grave y, por tanto, no les estamos dejando desprotegidos. Sus síntomas son muy banales o, directamente, no tienen, así que no hay que darle muchas vueltas sobre cómo protegerlos con vacunas.