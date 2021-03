Qué ha pasado con AstraZeneca: la vacuna que iba a salvar el mundo acumula problemas de imagen

Agosto de 2020: primeros resultados de fase I/II, fuerte inmunidad con dos dosis

Noviembre de 2020: confusión en los resultados de fase III, cuando menos es más

Al administrar la vacuna a un grupo de 2.300 voluntarios, les inyectaron en la primera toma media dosis en vez de una entera . A pesar del fallo, y con la luz verde de las agencias reguladoras, siguieron adelante. "La razón de la media dosis es pura serendipia, un hallazgo fortuito ", dijo entonces a Reuters Menelas Pangalos, director de investigación y desarrollo no oncológico de la farmacéutica.

Enero de 2021: Europa señala falta de datos en mayores y libra un pulso con AstraZeneca por el suministro

Fue Moncef Slaoui, jefe de la operación Warp Speed de Estados Unidos, quien señaló que no había mayores de 55 años en el subgrupo de la alta efectividad, la de una dosis y media, por lo que "había variables que había que conocer". La compañía lo reconoció pronto. Pero no solo Slaoui lo vio. Cuando la vacuna fue aprobada en Europa, a finales de enero, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también estimó que la muestra de personas mayores no era muy significativa.