Lo que las autonomías le pedirán a Sánchez: menos contactos, mascarilla y toque de queda

- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que pedirá un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse. Además, apuesta por una vuelta al colegio "con normalidad" tras las vacaciones de Navidad, y no quiere más "cierres" porque los ciudadanos "no aguantan más". Respecto al pasaporte covid, cree que no sirve para hacer frente a nuevas olas.