Qué puedo hacer cuando acabe el estado de alarma en Cataluña

Sin embargo, mantiene la limitación de reuniones a 6 personas, tanto en interior como en exterior, una medida que ha avalado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y que no mantienen otras autonomías, como es el caso de Madrid. A partir de ahora, las reuniones ya no estarán limitadas a una o dos burbujas de convivencia como sucedía hasta ahora pero no podrán superar el límite de las 6 personas. La medida se mantendrá vigente hasta el próximo 23 de mayo, cuando el PROCICAT decidirá si prorrogar las restricciones actuales o si las relaja.