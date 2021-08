Lo que sabemos sobre la tercera dosis: qué hará España, quiénes la recibirán y qué países la han aprobado

El auge de la variante delta no solo ha desbaratado los planes de salida de la pandemia, sino que ha abierto el debate de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, al menos entre los países ricos . Algunos de ellos, como Francia o Reino Unido , han anunciado incluso planes para empezar a administrarla, después de que Israel abriera el camino la semana pasada. Sin embargo, el asunto es complejo: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha pedido más evidencia al respecto, mientras que algunos expertos creen que habría que avanzar antes en la vacunación global.

En España, la ministra Carolina Darias indicó hace dos semanas que "todo apunta" a la dosis de refuerzo, aunque no determinó cuándo ni a quiénes se inyectaría. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, afirmó posteriormente que la cartera busca "mayor evidencia científica" para precisarlo. La cuestión central del debate científico, según Calzón, es si administrar el tercer pinchazo a toda la población o a una parte de ella .

Pero el debate no está zanjado , más bien al contrario. Si empresas como Pfizer o Moderna han señalado que hará falta una tercera dosis, la OMS ha pedido más evidencia antes de decidir administrarla y enfocar la estrategia en completar el proceso de vacunación normal. "La primera prioridad ahora es lograr que las personas tengan las dosis que se necesitan de cada vacuna y, especialmente, las personas mayores y aquellas con comorbilidades", dijo Bruce Aylward, director ejecutivo de Emergencias Sanitarias del organismo.

En una línea similar están científicos como Joan Carles March, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. "¿Vamos a necesitar una tercera vacuna? No lo sabemos. En estos momentos no hay investigación que nos lo diga. A pesar de que Israel ha empezado, no quiere decir nada en ese sentido", estima el experto.