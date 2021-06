Qué deben hacer los españoles que viajen este verano a Europa: lo que necesitan y cómo conseguirlo

España, uno de los primeros países en ponerlo en marcha

El Certificado COVID Digital permite la entrada a un país sin necesidad de realizar cuarentenas ni otras restricciones ya que acredita que la persona está inmunizada frente al coronavirus. No es una condición previa para la libre circulación , ya que esta es un derecho fundamental en la UE, pero sí un instrumento para facilitar la movilidad en suelo comunitario.

¿Dónde consigo el Certificado COVID Digital?

¿Cómo conseguir la documentación necesaria?

Prueba de diagnóstico: En caso de que el turista no haya recibido la pauta completa de vacunación, debe presentar una prueba negativa PCR o, en su defecto, un test negativo de antígenos. Una prueba que, según el director del CCAES, Fernando Simón, sí es adecuada para estos casos. Eso sí, la prueba debe de haber sido expedida en las 48 o 72 horas (depende del país de destino) anteriores a la llegada, no más tarde. Para poder acreditar los resultados de las pruebas de antígenos, no es válida cualquier tipo de prueba, sino que debe haberse realizado con uno de los kits comerciales aprobados por la UE.