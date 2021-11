Qué significa superar los 100 casos de incidencia con el 79% de la población vacunada

Con los niveles actuales la incidencia está en riesgo medio, cerca de los 150 puntos que marcan el alto . No obstante, las vacunas lo han cambiado todo. Los valores utilizados desde el inicio están a punto de pasar a la historia . Ministerio y comunidades han acordado un nuevo semáforo. Este seguiría indicando riesgo medio, pero estaría lejos del umbral de 300 que marca el alto.

No es el único medidor, pese a copar la mayoría de las miradas. Las autoridades sanitarias han manejado más de 10 en la pandemia. En esta visión panorámica es en la que incide el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga. " Tenemos una serie de indicadores que van más allá de la incidencia a 14 días . No hay que fijarse nunca en uno solo, hay que ver los demás", explica a NIUS.

"Si no tuviéramos este porcentaje de vacunados habría hasta 10 veces más ingresados" , asevera el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Vall d’Hebron, Benito Almirante. Basta con echar la mirada atrás para comprobarlo. Hace justo un año —sin vacunas— España estaba en 214 de incidencia, el doble que ahora. Derivó en un 9% de ocupación en planta (riesgo medio) y en un 20% en UCI (riesgo alto). Ambas cifras cuadruplican a las actuales.

En los últimos días algunas personas han tergiversado las cifras de hospitalizados vacunados y no vacunados . Que en un hospital haya un 60% de los primeros y un 40% de los segundos ni mucho menos significa que los sueros no sirvan. Todo lo contrario, la diferencia es abismal. Lo único que falla es emplear porcentajes.

Lo normal es que cada vez ingresen más vacunados, ya que son muchos más que quienes no lo están. Es necesario recordar que los sueros son 100% efectivos, especialmente en personas mayores y aquellas con inmunodepresión. "Hay que verlo en tasas de poblaciones", indica Peiró. Según el experto, en la Comunidad Valenciana hay: 1,9 ingresados inoculados por 100.000 vacunados, mientras que quienes no lo están suben a 12,8 por 100.000 personas sin vacunar. Sanidad todavía no da este dato. Otros países como Estados Unidos sí lo hacen.