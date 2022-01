Quejas de farmacéuticos en el primer día de test a 2,94 euros: "Puede que no nos sea rentable venderlos"

Este sábado entra en vigor el precio máximo por unidad fde los test de antígenos fijado por el Gobierno

Las 22.137 farmacias distribuidas por todo el territorio nacional tendrán test a 2'94 euros máximo

El Colegio de Farmaceuticos ha negociado con las distribuidoras que bajen también el precio a las farmacias

Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero se vendieron en España 8.501.243 test de antígenos. Lo que supuso un incremento récord de ventas del 19,9 %.

Una demanda tan enorme que sorprendió a los farmacéuticos y que ahora, que han acabado las fiestas y reuniones familiares, "no creen que se repita". Con la bajada de precios auspiciada por el Gobierno (a un máximo de 2'94 por unidad), muchos aseguran que van a perder dinero.

"Pasadas las navidades la demanda ha bajado un montón. Entonces, a parte de por los contagios de la ola, la gente se reunía y compraba sin tener síntomas. Ahora ya no piden tanto, solo por razones sanitarias y no por prevención", explican desde una farmacia del barrio de la Guindalera en Madrid.

A la espera de cifras oficiales, desde el Colegio de Farmacéuticos, lo confirman, ya no se venden tanto y es posible que algunas farmacias tengan que reajustar sus existencias.

"Hay que entender que esos días se produjo un incremento de demanda de más del 500%", lo que provocó una rotura de stock y no solo en España. Hubo un desabastecimiento internacional. A la hora de comprar los distribuidores se encontraron con la ley de oferta y la demanda, todo era más caro. Ellos lo compraban caro, lo vendían caro, los farmacéuticos también. Una casuística muy compleja que ahora se ha acabado, porque ya no hay desabastecimiento en el mercado ", comenta Ana López Casero, miembro del Comité Directivo del Consejo General de Farmacéuticos y.

En la Farmacia de 24 horas donde trabaja Beatriz Villegas nunca se ha dejado de vender test, tampoco los días previos a la bajada de precios. "Este viernes he vendido 5 a las 8 de la mañana (a cinco euros cada uno) pero ahora se compran por consumo sanitario de positivos o contacto de positivos, no la locura de las fiestas", comenta. Villegas, como otros muchos farmacéuticos, ha tenido que medir los test que compraba para su establecimiento por miedo a quedarse con ellos. "Hay algunos que tienen mucha cara, había quien vendía a 11 euros y eso no me parece bien. Ahora que se los queden", comenta.

En la farmacia de Ángela Peralta han hecho lo imposible por tener test a precios razonables (5 euros) durante la demanda y no lo han tenido fácil. "Algunos distribuidores te obligaban a comprar paquetes de 100 o más y claro no sabías si lo ibas a vender", por eso se alegra de que se haya regulado el precio. "A partir de este sábado los venderemos a 2,94, por suerte no nos quedan muchos de los otros", comenta.

Una regulación que para el farmacéutico Iñaki Menendez llega tarde y no se ha hecho bien. "El que ha comprado mucho para cubrir la demanda ahora tiene exceso y va a perder dinero. Podían haberlo hecho con tiempo para que diera tiempo a vender lo que se había adquirido", explica.

Desde el Colegio de Farmacéuticos, viendo que estaba pasando lo mismo que ocurrió con las mascarillas, le pidieron a finales de diciembre al Gobierno que regularan el precio, explica Villegas: "Valoramos positivamente por tanto que se regule. Aunque es verdad que la fijación del precio se ha hecho muy rápidamente. Nosotros planteamos que se hiciera en dos fases para que la farmacia que hubiera adquirido los test en las semanas previas pudiera dispensaros antes sin perder dinero".

Villegas también estima, que al menos en estos primeros días, es posible que las farmacias pierdan dinero.

Tan solo en Madrid, las más 2.900 farmacia de la Comunidad han realizado pedidos (o cuentan con stock) con un coste de unos 5 euros, por lo cual perderán 2 euros por cada unidad a partir del sábado.

"La mayoría de las farmacias los va a distribuir perdiendo dinero, seguro. Al menos estos primeros días. Tanto las que tengan stock como las que han comprado ahora. Perderán dinero o percibirán un margen mínimo de beneficio".

Es lo que denuncia un farmacéutico del distrito de Salamanca de Madrid: "Conozco amigos que han comprado 4.000 porque tenían mucha demanda y ahora los tienen que sacar en perdidas. Les quedan unos 3.000 que van a vender a perdidas".

Lo mismo opinan en la farmacia del barrio de la Guindalera. "Algunas distribuidoras te obligaban a comprar paquetes de 100, 300 o 1.000. Eso para farmacias pequeñas como la mía no es viable. Elegí ser conservadora y no tener test. Ahora me alegro".

Que algunas farmacias opten también ahora por no tener antígenos es un riesgo que el farmacéutico Iñaki Menéndez ve posible: "Piensa en las cooperativas que se venden por 2.70. Hay un margen de 24 céntimos por test. Si tienes que asumir los gastos de la cooperativa, los gastos de la farmacia, de los trabajadores a lo mejor no te merece la pena. Puede que no nos sea rentable venderlos y vuelva la escasez".

Desde el Colegio de Farmaceuticos no lo creen así. "Al final el farmacéutico lo adquirirá por compromiso, además las cooperativas ya se han comprometido a buscar por todas las vías posibles unos precios adecuados. Desde el sector farmacéutico asumimos este esfuerzo por responsabilidad y compromiso con los pacientes, estamos en pandemia y es aquí donde se nos ve nuestra vocación sanitaria".

Por eso las 22.137 farmacias distribuidas por todo el territorio nacional tendrán a partir de ahora antígenos a precios asequibles.

"Aunque tengamos que hacer dumping e incumplir la ley al vender por debajo del precio que nos ha costado a nosotros", aclara desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González.