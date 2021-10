Quiénes son los cinco millones y medio de españoles sin vacunar: treintañeros y veinteañeros, los más reticentes

Las primeras suposiciones apuntaban a las vacaciones de verano como causa del frenazo. Pero el tiempo está demostrando que no era así. Entrados en octubre, la franja de 39 a 30 años (74,5%) y la de 29 a 20 años (74,4%) presentan los valores más bajos , según los datos del Ministerio de Sanidad.

Al igual que en otros ámbitos, dentro de los no vacunados existen perfiles de comportamiento. Los principales son tres: personas con miedo, polizones o pasotas y negacionistas. Los dos primeros "normalmente terminan vacunándose" . Con los terceros "no hay nada que hacer", pero son muy pocos en España.

En cuanto al factor miedo, García apunta directamente a las redes sociales y a los bulos: "Cómo no van a tener miedo si se meten en ellas y les ponen los pelos de punta" . La receta para ellos es "empatizar, hablar, escuchar y transmitirles el discurso científico" antes que optar por otro tipo de medidas.

El grupo de polizones es muy particular por su nivel de indiferencia a la situación: "Piensan equivocadamente en esperar a la inmunidad de grupo, así quedan protegidos gracias a otros". En el ámbito económico, de donde parte el término, también son conocidos como consumidores parásitos o free riders. Son personas que disfrutan de un bien colectivo (inmunidad de grupo) sin aportar su granito de arena (vacunarse). Los negacionistas también podrían incluirse. No obstante, esta parte atiende a personas indiferentes a la problemática que no niegan la ciencia.