Quiénes se contagian más en esta fase de la pandemia

Hoy el riesgo de contagiarse de SARS-CoV-2 en España es bajo y la mayoría de las comunidades autónomas han dicho adiós a las restricciones . Con una tasa de incidencia acumulada de menos de 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el riesgo es bajo, pero no inexistente . De hecho, el miércoles la incidencia subió casi dos puntos de media en el conjunto del país.

La tasa de contagios en España se sitúa en 43,15 por 100.000 habitantes y es difícil establecer un patrón de infección , aseguran los expertos consultados por NIUS, aunque teniendo en cuenta los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad , sí que se puede determinar que la incidencia más alta del virus se da en los menores de 12 años , ya que todavía no pueden ser vacunados. Por grupos de edad la tasa en España es de:

La tasa de contagio es mayor entre los menores no vacunados debido a "un fenómeno clásico de desplazamiento de enfermedad en población más susceptible de resultar infectada", indica a NIUS Adrián Aguinagalde, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria. La enfermedad se desplaza a donde puede infectar, resume el experto. Esto no significa que la mayoría de contagiados sean menores de 12 años que no están vacunados. En Cantabria, por ejemplo, el perfil de la persona infectada es "varón de 40 años y vacunado", asegura el director del Observatorio. Esto es debido a que hay un mayor número de población en ese grupo de edad y la mayor parte cuenta con la pauta completa de vacunación.