La quinta ola crece en vertical: "No hemos visto una rapidez de contagios así en toda la pandemia"

Se han intentado comparar siempre las dos dos primeras semanas de cada oleada de covid , pero en NIUS no siempre hemos podido hacerlo exacto en 15 días. A veces ese periodo exacto coincidía con fin de semana, cuando no hay datos, o en las fiestas navideñas, cuando hubo varios días seguidos sin datos. En ambos casos, se ha utilizado el día siguiente disponible, ampliando el período de 15 días, nunca reduciéndolo.

El problema es que en las anteriores oleadas no existía la variante delta. La ventaja, que no había tanta gente vacunada. Pero Álex Arenas de nuevo muestra su preocupación, porque los datos, según él, demuestran que esta vez la vacunación "no va a ser el cortafuegos de la quinta oleada. No va a ser suficiente para frenarla".