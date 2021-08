La curva de contagios acumula más de una semana de descenso. Paralelamente, la de vacunados crece a buen ritmo. España atisba la nueva normalidad . Esta ola ha sido un buen ejemplo de la que vendrá. Sí, lo más probable es que llegue porque las vacunas actuales no impiden del todo la infección. Alto al alarmismo, sí reducen las muertes e ingresos considerablemente .

Este artículo no pretende jugar a adivinar el futuro , es imposible hacerlo. Únicamente persigue dar pistas de lo que es más o menos probable que suceda, de acuerdo a los últimos meses de evolución epidemiológica. Pero nunca como una previsión o algo seguro, recordemos.

Usted, lector, leerá noticias en los próximos meses acerca de fallecimientos de vacunados por covid. Entra dentro de lo normal, no se lleve las manos a la cabeza. Las vacunas no tienen un 100% de efectividad —las del resto de afecciones tampoco—, pero sí superan el 90%. Evitarán la gran mayoría de defunciones y hospitalizaciones, pero no todas. También falta por comprobar si será necesaria una tercera dosis.