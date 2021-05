Quique Bassat, epidemiólogo: "En 10 días habrá una explosión de casos por las fiestas del fin de semana"

El investigador cree que se notará menos en las UCI porque la mayoría de positivos serán jóvenes

Bassat aboga por mantener el toque de queda y las restricciones de movilidad dada la alta incidencia del virus

"Tenemos muertos cada día por debajo de la edad de 50 años, con lo cual eso debería resonar como una señal de alarma", argumenta

Los epidemiólogos se han llevado las manos a la cabeza al ver las imágenes de los botellones del fin de semana. La situación de la pandemia, con una incidencia superior a los 200 casos por 100.000 habitantes, no es buena y la inmunidad de grupo aún no ha llegado. Lo recuerda Quique Bassat, investigador ICREA en ISGlobal que cree que en los próximos 10 días veremos una explosión de positivos entre la población más joven.

Pregunta. ¿Afectarán las fiestas y botellones del fin de semana a la evolución de la pandemia?

Respuesta. Sospechamos que sí, cuando la gente no sigue las medidas básicas de prevención y con una incidencia tan alta como la que tenemos en este país, esto implica contagios. Las imágenes venían precedidas de cierto entusiasmo en los días previos al fin de semana y sugieren que habrá contagios. Dentro de entre siete y 10 días veremos las consecuencias de los actos del fin de semana.

P. ¿Será un aumento significativo?

R. Lo he descrito como una explosión de casos. Espero equivocarme pero por desgracia es lo que creo que va a pasar. Tenemos que pensar que ha habido mucha gente al mismo tiempo sin protección, sin mantener distancia de seguridad y sin mascarillas. También estábamos en una situación epidemiológica complicada. Todo el mundo daba por sentado que estábamos muy bien y no lo estábamos. Estábamos en una incidencia acumulada de alrededor de 200 casos por 100.000 habitantes, ocho veces más de lo que en su momento se estimó necesario para poder interrumpir el estado de alarma, que son 25 casos por 100.000 habitantes y a pesar de tener esa incidencia hemos decidido interrumpirlo.

Por poner un poco en contexto, recordemos que el 21 de julio del 2020 cuando se interrumpió el primer estado de alarma teníamos una incidencia de ocho casos por 100.000 habitantes en España y 141 casos ese día. Ahora estamos con unos 5.000 - 6.000 casos al día, por tanto que quede muy claro que el riesgo está y el virus está circulando a sus anchas.

P. Frente a estos datos, ¿cómo ve la relajación de las restricciones de los últimos días?

R. El problema no es el fin del estado de alarma. Al fin y al cabo es un mecanismo legal para establecer estas recomendaciones. El problema es que sin el paraguas del estado de alarma, es mucho más difícil implementar las medidas básicas para seguir bajando la tendencia. Yo confío en que las autonomías sean conscientes del estado en el que estamos y que soliciten las medidas necesarias. Pero ya hemos visto en muchos sitios que los juzgados han tumbado las peticiones de los gobiernos. Que en el País Vasco, el juez no acepte la petición del Lehendakari de mantener el toque de queda me parece un contrasentido sabiendo que es una de las comunidades con una incidencia más alta.

P. ¿Cómo debería ser la relajación de restricciones?

R. Es difícil porque cada autonomía depende de sus mecanismos jurídicos para decidir si es legal o no mantener estas recomendaciones y porque quienes deciden no siguen un criterio científico sino legal. Para mí debería haber a nivel genérico en toda España y que las CCAA decidieran seguirlo de la forma más coherente según la situación.

P. ¿Hay países que lo están haciendo mejor?

R. Hay países que han tardado mucho más en levantar sus medidas de prevención a pesar de tener mayor cobertura de vacunas y una incidencia más baja y que han sido más prudentes. Sin dar ejemplos de países concretos, creo que nosotros no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos.

P. ¿Usted es partidario de mantener el toque de queda unas semanas más?

R. Yo hubiese mantenido el estado de alarma unas semanas y las medidas de prevención como restricción de movimientos, toque de queda y el horario de ciertos sectores que aumentan el riesgo de transmisión. Al final las medidas son sencillas, si no se mantiene la distancia, juntas a muchas personas y no se lleva la mascarilla, el virus se contagia de una persona a la siguiente. Cualquier acción que minimice el contacto entre personas mientras la incidencia sea tan alta, es lo único que nos va a ayudar.

P. Si las vacunas ya están inmunizando a los grupos de más riesgo, ¿este aumento de casos podría no llegar a las UCI?

R. Confío que veamos menos la repercusión clínica de la transmisión. Nuestros más vulnerables empiezan a estar protegidos, por tanto el riesgo de enfermar gravemente cuando te infectas va a bajar pero por desgracia nuestras UCIs están llenas y están llenas de personas jóvenes. Tenemos muertos cada día por debajo de la edad de 50 años, con lo cual eso debería resonar como una señal de alarma para no relajarnos.

P. ¿Estamos a las puertas de una quinta ola?

R. Creo que la cuarta ola, que fue una olita porque no llegó a subir mucho pero tampoco llegó a bajar, será la que siga su progresión hacia arriba.

P..¿Cree que seguirá el comportamiento del pasado fin de semana en los próximos días?