Quique Bassat, investigador: "Ha llegado el momento abrir la vacunación a todos los grupos de edad"

Con un 40,2% de los españoles vacunados con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus son ya varios los expertos que consideran que ha llegado el momento de abrir la vacunación masiva. En países como Francia, Reino Unido o Italia cualquier persona mayor de 12 años puede pedir cita para recibir su vacuna, pero en España, de momento, la campaña de vacunación sigue haciéndose por franjas de edad.

En la mayoría de las comunidades, esta semana ha llegado el turno de las personas de entre 40 y 49 años y se espera que al finalizar el mes de junio se pueda empezar con los menores de 40. Sin embargo, epidemiólogos como Quique Bassat, investigador ICREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa", consideran que "las diferencias entre una persona de 40 años y adolescente de 16 no son muy grandes" y que es importante empezar a vacunar a todos los grupos de edad.

Según Bassat, aunque es evidente que a mayor edad mayor riesgo, el hecho de que los jóvenes sean ahora el colectivo con mayor incidencia de contagio provoca cierto estancamiento en la mejora de la situación epidemiológica. Por ello, considera que empezar a vacunar a todas las personas independientemente de la edad ayudará a frenar las nuevas variantes que, como la delta, se están expandiendo cada vez más rápido y están provocando tantos contagios.

Pregunta. En algunas comunidades hoy han empezado a vacunar a las personas de entre 45 y 49 años y se espera que en los próximos días puedan pedir cita los de 40 a 45. ¿Ha llegado el momento de empezar ya la vacunación masiva a toda la población como ya están haciendo en otros países?

Respuesta. Yo creo que sí. La priorización que se ha hecho hasta ahora, que siempre ha sido basada en criterios de grupos de riesgo, de personas más vulnerables a la enfermedad grave, ahora aplica menos, porque las diferencias entre una persona de 40 años y adolescente de 16 no son muy grandes. Evidentemente cuantos más años tienes mas riesgo tienes de tener enfermedad grave, pero esto empieza a notarse mucho más a partir de los 50.

P. ¿Por qué deja de tener sentido la vacunación por franjas?

R. Hay una segunda razón que lo explicaría porque creo que es importante abrir la vacunación a todos los grupos de edad y es que el grupo que tiene actitudes de mayor riesgo y que lleva varias semanas siendo el que mayor incidencia sufre es el de los 15 a 29 años. En este grupo apenas hay personas vacunadas, porque no han entrado en ninguna de las estrategias de vacunación previa y necesitamos infiltrar a personas vacunadas y por tanto no transmisores en este grupo de edad para poder controlar la transmisión específicamente entre los mas jóvenes.

P. Precisamente este grupo, con la llegada del verano y la relajación de las medidas, son los que tienen mucho más contacto social.

R. Llevamos varios meses en que este grupo esta teniendo mayor incidencia de contagios. Es cierto que la trascendencia clínica de muchos de estos contagios es muy baja porque no tienen apenas enfermedad grave, pero sí que contribuye de forma masiva a que no podamos bajar de forma masiva la transmisión comunitaria en nuestro país y llevemos tantas semanas estancados en este descenso. Por lo tanto, sí que me parece adecuado vacunar también a este grupo de edad, vacunar en paralelo a todos los grupos de edad que faltan, y de alguna manera creo que tendremos un mayor impacto a la hora de contener la transmisión.

P. ¿Si se decide abrir la vacunación masiva y eliminar las franjas de edades cuando lograríamos la inmunidad de grupo?

R. Todo dependerá de la logística asociada a la vacunación masiva. Ahora creo que hemos llegado a un cierto techo en el que hay días que vacunamos a 600.000 personas y días que vacunamos a 400.000 personas. No estoy seguro de que podamos aumentar mucho más. En el mejor de los casos, con 600.000 – 700.000 personas vacunadas cada día, aún tardaríamos en llegar a esos 33 millones de personas que equivalen al 70% de la población adulta.

P. Por lo tanto, la vacunación masiva no aceleraría el ritmo de vacunación.

R. Yo creo que no, porque es cierto que si abriésemos y pudiésemos vacunar a todos los que se apunten voluntariamente a vacunarse si pudiéramos acelerar. El problema es que el factor limitante es que hemos llegado a nuestro techo de vacunaciones por días.

P. ¿La principal ventaja de eliminar las franjas de edad sería inmunizar a este grupo de personas jóvenes que ahora tienen más incidencia de contagio?

R. Esta sería sobre todo la ventaja, si además pudiéramos todavía acelerar y multiplicar los lugares donde administramos de forma masiva las vacunas sería fantástico. Entonces si pudiéramos acelerar el ritmo y llegar antes a la inmunidad de grupo. Pero tengo la sensación de que ya hemos llegado a nuestro límite del número de dosis diarias que podemos administrar.

P. ¿Por qué cree que las autoridades sanitarias prefieren vacunar por franjas de edad? ¿Considera que esta flexibilización puede suponer un descontrol?

R. Yo creo que se lo están planteando porque es una cosa que se está haciendo en otros países y por lo tanto lo deben estar discutiendo. Lo que sí que es cierto es que la estrategia de vacunar por franjas de edad ha funcionado muy bien y ha permitido tener un buen control de quien esta recibiendo vacunas y quien no. Abrir el melón de vacunación independiente de edad probablemente haría más complicada la logística asociada a la programación de visitas. Pero es factible, se puede hacer, no debería ser complicado y estoy seguro de que lo están estudiando.

P. ¿ Estamos preparados para empezar esta vacunación masiva en cuanto a espacios, dosis disponibles, personal sanitario… ?

R. Yo me imagino que sí, que estamos preparados. Es evidente que estamos pendientes de ir recibiendo vacunas sobre la marcha, pero si somos capaces de administrar 600.000 dosis diarias y no nos quedamos sin, eso quiere decir que tenemos las vacunas suficientes y tenemos el musculo para administrar esas vacunas allá donde sean necesarias.

P. En países como Italia, Francia, Reino Unido o Alemania pueden pedir cita los mayores de 12 años. ¿Aquí también sería a partir de esta edad la vacunación masiva?

R. En principio sí porque esa es la edad a partir de la cual estamos autorizados a dar vacunas. Lo que pasa es que debemos tener una consideración en cuanto a la necesidad de vacunar a estos adolescentes o no. Como pediatra, yo siempre apoyaré que se vacune a los adolescentes y yo creo que debe haber consenso entre los pediatras para que los adolescentes reciban una vacuna. Pero si pensamos a nivel global, sabemos que tenemos a muchas personas en el mundo que sí que son vulnerables a la enfermedad grave y que ni tan solo se les ha ofrecido la vacuna. Creo que desde el punto de vista de la comunidad científica internacional tenemos que hacer una reflexión conjunta de si es necesario priorizar a los adolescentes ahora o deberíamos ser más generoso con nuestros países vecinos y empezar a redistribuir el acceso a las dosis de vacunas que tenemos.

P. ¿Si se abriera la vacunación masiva, el tipo de vacuna que se administraría a cada persona dependería de la edad o sería indiferente?

R. Ahora podemos dar prácticamente todas las vacunas que tenemos, sería indiferente y ampliamente dependiente de qué vacuna está disponible en cada lugar. Pero, por ejemplo, en la franja de 12 a 16 años solo podemos dar la vacuna de Pfizer, es la única que de momento está autorizada. Creo que debemos ser conscientes de que es un lujo tener todas las vacunas disponibles y que las tenemos que utilizar. Es cierto que se han reportado efectos adversos potencialmente grave de forma extraordinariamente infrecuente, pero hemos de entender que vacunar salva vidas y protege de las consecuencias a largo plazo de la covid. No debemos olvidar que un 10% de los pacientes sufren covid persistente, de los síntomas a largo plazo derivados por la enfermedad. Hay países que ni siquiera pueden escoger que vacuna dar o ni les han llegado. Por lo tanto, usemos lo que tenemos aquí y usémoslo bien.

P. Hemos visto que en países como el Reino Unido con el 70% de la población vacunada están pensado parar la desescalada ante el avance de la cepa delta. ¿Es posible que esta variante u otras que salgan escapen a las vacunas y se vuelvan resistentes?

R. Ese es el peligro y ese es el motivo principal por el cual en Gran Bretaña se están replanteando la velocidad en la que estaban desescalando las medidas de prevención. Allá predomina ya la cepa delta, que es la nueva manera de denominar la cepa india, que se ha expandido de forma muy rápida. Todavía no hay ninguna evidencia de que las vacunas no funcionen contra esta cepa nueva, pero hay que monitorizar esto de muy cerca. Esta es quizás la gran incertidumbre y, por lo tanto, se pueden hacer dos cosas. Por un lado, acelerar el ritmo de vacunación a cuantas más personas posibles, porque sabemos que la vacuna funciona contra la enfermedad grave. Y, por otro lado, mantener una vigilancia muy estricta de lo que está pasando y qué variantes están circulando.

P. Imagino que esto implica también llevar a cabo una vacunación a nivel mundial, no solo en los países desarrollados.

R. Lo dice la OMS, nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Este todos no es todos los de un país, sino todos los del planeta. Hemos de pensar de manera global en esta crisis sanitaria que es mundial. Por desgracia, los países mas pobres son los que quedan relegados y no son nunca los primeros prioritarios en implementar las medidas de prevención. Por eso me refería a que tenemos que ser solidarios con nuestra manera de implementar como prevenimos la covid y su circulación a nivel global. Esto implica a lo mejor renunciar a vacunar a ciertos tipos de edad y que los países más pobres puedan empezar a aumentar su cobertura vacunal, que sigue siendo muy baja.

P. ¿Por qué las nuevas variantes, en especial la delta, están afectado más a los jóvenes?

R. Se ha especulado mucho sobre si esta nueva cepa delta podría tener mayor gravedad en los jóvenes y es porque estamos empezando a ver enfermedad grave o ingresos hospitalarios en los jóvenes. Yo creo que ahora mismo hay un sesgo de selección muy claro y es que los que se están infectando ahora y tienen enfermedad grave son los que no están protegidos y mayoritariamente estos son los jóvenes. Desde mi punto de vista y evidentemente puede equivocarme porque no sabemos mucho sobre esta variante, creo que simplemente es una cepa más infecciosa, que esta causando muchos mas contagios y que una parte pequeña de estos contagios acaban siendo enfermedad grave como pasa con las otras variantes. No creo que sea por si sola una cepa más patogénica, más grave.

P. Como siempre, la pandemia deja nuevas dudas que habrá que esperar a resolver.