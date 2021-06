Quirúrgicas u homologadas de algodón, las mejores mascarillas para no pasar calor este verano

Además, aunque en un futuro no sean obligatorias las mascarillas seguirán siendo recomendables en determinados ámbitos o situaciones . Así que en NIUS nos preguntamos: ¿con qué mascarillas pasaré menos calor? Responde Guadalupe Fontán, enfermera del Consejo General de Enfermería de España.

Lo primero, advierte la experta, es tener claro cuándo hay que ponerse la mascarilla, sea obligatoria o no :

Y, en esos casos, habrá que elegir "la mayor protección que soportemos" . Ella apuesta por las mascarillas quirúrgicas. Ojo, no las que se venden en la mayoría de supermercados, sino las que son productos sanitarios y se venden en farmacias.

"Las mascarillas FFP2 son las que más nos protegen como individuos porque son las que mejor ajustan a la cara, independientemente del material que utilicen, que además también es más filtrante. Pero lo que no dejan es resquicios de aire para que entre el virus", explica Fontán. Consciente de que este producto, precisamente al ajustar tan bien, agobia, ella explica que "si vamos a tener la mascarilla húmeda por dentro del sudor, o la vamos a estar tocando o no la vamos a soportar, mejor no optar por esta".