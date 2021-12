Radiografía de un brote de ómicron en personas con 3 dosis: todos con síntomas leves

Los investigadores comprobaron que cinco de ellos habían sido contagiados por la variante ómicron. En dos de los casos la secuenciación del genoma no fue concluyente pero dada la relación entre ellos se ha supuesto que también habían sido infectados por la misma variante. Todos tenían niveles altos de anticuerpos neutralizantes gracias a la vacunación .

En el estudio han comprobado que a pesar de tener tres dosis, las cargas virales que llegaron a presentar los siete miembros del grupo eran más altas que las habituales con la variante original de Wuhan . Pero la clave sería poder comprobar esa diferencia también en personas no vacunadas para poder hacer una comparación, por eso los autores piden prudencia por este dato que consideran preliminar.

La radiografía de este pequeño brote muestra que las terceras dosis no son infalibles a la hora de evitar contagios por ómicron. Ninguno de los miembros del grupo se libró de la infección. En los últimos días se han publicado algunos estudios in vitro que apuntaban a que ómicron era capaz de reducir el efecto de las vacunas, aunque Pfizer anunció que una tercera dosis restablecía la eficacia de la vacuna. Un informe de Reino Unido sugiere que la dosis de refuerzo con Pfizer eleva la efectividad frente a la infección sintomática hasta el 75%. No obstante, aún son datos preliminares.