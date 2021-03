Rafael, 42 años y 90 días en la UCI: "Al despertar vi a todos felices, y yo no podía hablar ni respirar, no lo entendía"

Necesitó dos meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo para reaprender incluso a respirar por sí mismo

Entró al hospital andando y salió siendo un gran dependiente

Un año después de contagiarse sigue luchando contra las secuelas

Cuando despertó, no pudo preguntar qué había pasado, ni moverse, no podía ni beber agua. Después de mes y medio en coma inducido y una covid gravísima, Rafael, de solamente 42 años, no entendía cómo todo el mundo parecía "tan feliz de verme así". Y así, cuenta, es: gran dependiente, necesitado de ayuda para todo, sin autonomía. Ha pasado casi un año de su contagio, pero pesa como toda una vida.

La que se siente afortunado de tener, dice, porque ha estado a punto de perderla. Rodeado de sus terapeutas, habla sin poder contener las lágrimas de aquel 12 de marzo, cuando le dijeron que tenían que sedarle y su mujer pidió que le dejaran ir a verle. No se podían imaginar que los quince días que les dijeron que tenía que estar en coma inducido iban a ser un mes y medio, y que iba a sufrir unas lesiones que todavía arrastra.

Rafael es frutero en una gran superficie, y desde unos días antes del ocho de marzo se encontraba mal. El lunes día nueve fue a su médico, que le advirtió que si no le bajaba la fiebre debía ir a Urgencias. Así que el día 12, entre una nebulosa por la alta temperatura de su cuerpo, llegó al hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde vive. Y despertó en mayo, inmovilizado, mudo, aturdido. "Estás inmovilizado y rodeado de gente que encima parece contenta de que estés así", cuenta con un nudo en la garganta. Y era así porque había estado a punto de morir. "Me sorprendía la cantidad de gente que venía a verme, trabajadores del hospital que se alegraban de que hubiera despertado... Me grababan con el móvil y yo pensaba: al menos así mi mujer sabe que estoy bien", recuerda.

Pero no entendía nada y se empeñaba en hablar, en beber un agua que no necesitaba porque estaba siendo nutrido por sonda, y que no podría ingerir porque tenía un agujero en la garganta de la traqueotomía. De hecho, por ahí se le escapaba el aire que él, una y otra vez, intentaba convertir en palabras, "porque quería preguntar por mi mujer". Tan angustiado le vieron que un día uno de los sanitarios que le atendía le puso "un tapón en el agujero de la traqueo, y escuché que me salían sonidos". Poco después los psicólogos aconsejaron que dejaran entrar alguna visita a su UCI, "que me dio la fuerza que necesitaba".

El duro camino tras despertar

Porque se necesita fortaleza para afrontar una situación de incapacidad total, sobre todo cuando antes de entrar al hospital Rafael era un chico normal y corriente "es que entré andando con fiebre, ni siquiera notaba que me faltara el aire, y me he levantado lleno de tubos, lleno de cosas", reflexiona ahora el hombre. Lo cuenta rodeado de los sanitarios que le ayudan a recuperarse: un equipo de fisioterapeutas, rehabilitadores, enfermeras, auxiliares, terapeutas, psicólogos y más trabajadores que siguen, desde marzo, al pie del cañón. Sacando de la inmovilidad a cientos de pacientes.

En la mañana de viernes que NIUS habla con Rafael le toca fisioterapia y trabajo de psicomotricidad fina con la terapeuta ocupacional. Una rehabilitación que, más allá de haberle re-enseñado a andar, le está permitiendo tener una vida más parecida a la que dejó en la puerta de las urgencias el 12 de marzo de 2020. "No podía comer solo, ni de lejos abrocharme un botón", dice.

De hecho, no podía ni respirar solo. Las secuelas de la fuerte medicación de la UCI y de la pérdida de musculatura por el largo tiempo inmovilizado le provocaron daños en el diafragma. Así que en junio, tras tres meses en la UCI, le trasladaron al Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, "donde me dijeron que iba a estar siete meses. Pero en cuanto vieron mi evolución me pronosticaron dos".

Terapias un año después

El vaticinio se cumplió y en agosto pudo volver a su ciudad y a su casa. Listo y con ánimo para comenzar su nueva vida: la que vive centrado en recuperarse, "porque tengo ganas de volver a la normalidad". Algo que en mayo le parecía lejano "porque cuando empiezas a ver lo lento que va todo no puedes evitar pensar si te vas a pasar lo que te queda de existencia en una cama".

Ahora con Manuel Jiménez, fisioterapeuta, trabaja en su brazo izquierdo, que por la posición de pronación -boca abajo- en la UCI ha quedado "como muerto, lo he tenido que llevar en cabestrillo porque es como si fuera de plomo", y con Miriam Sosa, terapeuta ocupacional, en la manipulación de pequeños objetos "para tender la ropa, o para fregar los platos... Ahora mi mujer me dice que vuelvo a ser útil en casa", bromea.