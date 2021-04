Rafael Bengoa: "Abril será el mes de la cuarta ola y la vacunación no logrará detenerla"

El ex consejero vasco de Sanidad y asesor internacional en políticas de Salud, Rafael Bengoa, ha afirmado este martes que " abril será el mes de la cuarta ola de la pandemia del coronavirus ", por las "laxas" restricciones que se han mantenido de cara a Semana Santa, y ha advertido de que la vacunación no logrará "detenerla".

El que fuera asesor del ex presidente de los EE.UU. Barak Obama ya hacía esta predicción hace un mes en una entrevista a NIUS . Bengoa decía que era "practicamente inevitable la llegada de una cuarta ola" y pedía medidas más restrictivas a las administraciones y más responsabilidad individual .

El experto en Salud Pública ha lamentado la insuficiencia de restricciones esta Pascua para frenar la cuarta ola y ha advertido de que la campaña de vacunación no logrará detener esta cuarta ola porque se han abierto "mucho las puertas en Semana Santa" .

"Estamos subestimando al virus"

Bengoa ha expresado en numerosas ocasiones que "mal haríamos en pensar que la situación ya está encaminada, la vacuna nos va a salvar pero no ha tenido tiempo de impactar de una forma importante. Estamos subestimando al virus", aseguraba. "Hasta que no tengamos un acelerón en la vacunación la forma de ganarle a estas variantes tan agresivas es nuestro comportamiento", decía, por eso ha lamentado que no se haya sido más duro en Semana Santa que lo que se fue en Navidad.