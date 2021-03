Rafael Bengoa: “La vacunación va demasiado despacio para tener un verano normal”

Respuesta: La bajada está frenándose porque ya se está expresando la variante inglesa. Y hay que recordar que, aunque no nos lo parece a los que vivimos aquí, de momento somos uno de los países más permisivos con las distintas libertades o restricciones que hay en relación al virus. Además la variante inglesa es más contagiosa que la anterior, por lo que es probable que se esté expresando ahora y esté frenando la bajada. Las otras cepas, la sudafricana y la brasileña , están presentes pero no en el volumen de la británica.

R: 50 casos por 100.000 habitantes es la tasa que alcanzamos al final del primer gran confinamiento y después soltamos lastre y empezamos a decir que todo iba bien. Si llegamos a ese nivel de bajada habrá que asegurarse de no repetir la reducción de restricciones, tal y como se hizo en el verano pasado o que se ha hecho en Navidad. Aunque tengamos esa incidencia baja no quiere decir que no haya virus. Este virus enseguida empieza a tomar el vuelo otra vez si le damos la oportunidad. Y mientras no estemos vacunados digamos entre el 75% y el 85% de la población, el virus retomará el vuelo aunque estemos en una tasa de 50.