La ralentización de la vacunación en los países ricos apenas aumenta las cifras de los menos desarrollados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva varios meses señalando la desigualdad en el acceso a los sueros. Incluso su director general, Tedros Adhanom, pidió aplazar las terceras inoculaciones para no perjudicar a los países pobres. Las autoridades sanitarias y los expertos resaltan que la pandemia solo terminará cuando la mayor parte del mundo esté vacunado. Con la reducción de la transmisión también se contribuiría a que no aparecieran nuevas variantes.

No sucede lo mismo con República Democrática del Congo. Su proporción de inoculados en julio era del 0%, de acuerdo a Our World in Data. Desde entonces solo ha subido cuatro centésimas al 0,04%. El caso de Yemen es similar: en julio estaba en un 0,003% y ha aumentado al 0,16% actual. La lista de los que no llegan al 1%, a falta de completar algunas jornadas, es larga: Liberia, Chad, Haití, Camerún, Madagascar, Níger, Uganda, etc.