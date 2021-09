Las razones para aprobar la tercera dosis de la vacuna: evitar las muertes de los inmunodeprimidos

Hoy ya es cuestión de días que Ainhoa reciba su tercera dosis. "Estoy encantada, confío en la ciencia al 100% y me pondré las vacunas que hagan falta ", cuenta a NIUS. Además, constata, "no hay una opción B".

Sin embargo, tal y como indica Sanidad, ambas entidades han señalado que "en el momento actual no se dispone de datos sólidos que apoyen la administración de una dosis de recuerdo , también conocida como 'booster’' en la población general". No hay evidencias científicas ni las vacunas indican en su ficha técnica la necesidad de una dosis de recuerdo.

Ponerse de acuerdo sobre la necesidad de inocular una tercera dosis a los grandes inmunodeprimidos no costó demasiado a los integrantes de la Ponencia de Vacunas ya que existía evidencia y consenso científico sobre ello , avalado incluso por la Agencia de Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. Lo que no ha sido fácil es determinar qué personas se incluían en el epígrafe de los grandes inmunodeprimidos.

Razones que, en todo caso, chocan con el argumento dado por la OMS para que los países ricos no empiecen a inocular dosis de refuerzo hasta que los países sin recursos no terminen de inyectar sus primeras vacunas. Son razones de peso "ético y epidemiológico", insisten los expertos consultados, porque hasta que no estemos todos vacunados, el SARS-CoV-2 seguirá circulando y mutando en variantes como la delta o incluso más peligrosas.