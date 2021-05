Las razones de la elección aplastante por AstraZeneca: “Si con la primera no me pasó nada, prefiero repetir"

En las comunidades en las que ya se puede escoger, se está eligiendo mayoritariamente AstraZeneca

La pauta aprobada por la Comisión de Salud Pública es inocular una segunda dosis de Pfizer

Las personas estan prefiriendo "seguir con la misma línea de vacunas a hacer un intercambio", explica a NIUS Amós García Rojas

Cuesta encontrar en la ciudad de León a una persona menor de 60 años que tenga pendiente la segunda dosis de la vacuna y opte por Pfizer. La mayoría lo tiene claro: apuesta por seguir con AstraZeneca.

Algunos se decidieron tras consultar a su médico de cabecera. "Me recomendó que no mezclara", asegura un joven a NIUS que acaba de inocularse la solución anglo-sueca. Otros mencionan como argumento la "poca credibilidad" del estudio con 600 personas que avala el intercambio de vacunas. "No tenía ni grupo de control", indican. Aunque la razón más dada, y no solo en León, sino en toda España, es: "Si con la primera no me pasó nada, prefiero repetir".

Dudas ante el consentimiento informado

Se apuesta por lo conocido incluso en casos en los que la primera dosis ocasionó "bastante reacción, con fiebre, escalofríos y temblores". Así lo cuenta una voluntaria de la Cruz Roja de Astorga que el jueves no dudó en volver a pincharse la de AstraZeneca.

Lo que los vacunados no tienen tan claro es lo de firmar el consentimiento informado porque "no entiendo por qué la primera vez no hubo que firmar nada y ahora sí", "yo me fío de la vacuna, pero no de esto", "es una forma de lavarse ellos las manos en el caso de que pase algo", responden.

"Veremos si no me da un trombo"

La preferencia por la vacuna anglo-sueca es, por ahora, aplastante. En Galicia, por ejemplo, un 85% está optando por AstraZeneca y el 15% por Pfizer, así lo asegura Josefa Rodríguez, coordinadora de uno de los centros de vacunación masiva de Ourense. "Mezclar era una tontería porque con la primera no me dio ninguna reacción". "Yo me fío más de lo que dicen los científicos que del Gobierno". "Mejor lo conocido que lo otro, veremos estos días si no me da un trombo", responden incluso bromeando las personas consultadas por NIUS.

Dentro de ese 15% que opta por Pfizer están testimonios como el de una mujer que, debido a su "mala circulación", asegura haber optado por Pfizer por miedo a los trombos; o la pareja que él se ha pinchado con AstraZenca y ella con Pfizer. "Nos hemos repartido, pero yo me he basado en los estudios y la experiencia de países como Francia", explica la mujer.

La mezcla de vacunas: una práctica "bastante común"

Un argumento, el del ejemplo de otros países con una sólida formación científica, esgrimido también por Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. "El intercambio de vacunas es un práctica bastante común en la vacunación y es la que se está llevando a cabo en países tan sólidos como Alemania, Francia, Suecia, Finlandia o Portugal", explica el experto a NIUS. Aún así, continúa el doctor, la gente "prefiere seguir con la misma línea de vacunas a hacer un intercambio". En todo caso, "lo que es realmente importante, más que Pfizer o AstraZeneca, es que nos pongan la vacuna, esa es la clave", destaca Amós García Rojas.

Coinciden con el experto buena parte de las personas que en el País Vasco han optado ya por Pfizer para, entre otras cosas, completar la pauta de vacunación en el tiempo establecido. El Gobierno Vasco ha decidido seguir con lo aprobado por la Comisión de Salud Pública e inocular ya la segunda de Pfizer. Las personas que opten por continuar con AstraZeneca tendrán que inscribirse en una lista de espera y "se les llamará cuando haya vacunas disponibles", indican desde Osakidetza.

"Miedo a quedarme sin la segunda dosis"

El primer pensamiento de Consuelo fue rechazar que le pusieran la segunda dosis de Pfizer. "Cuando me llamaron de Osakidetza me dijeron que al negarme pasaba a una lista de espera y que ya me llamarían, pero tampoco me decían cuándo. Me daba miedo quedarme sin la segunda dosis y con la pauta incompleta, porque estoy escuchando que igual no hay AstraZeneca para todos. Así que aquí estoy", explica a NIUS esta monitora de comedor poco antes de recibir la vacuna de Pfizer.

Otras comunidades como Cataluña también han anunciado un procedimiento parecido. Primero citan a los que acepten Pfizer y posteriormente convocarán a los de AstraZeneca.